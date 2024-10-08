Какой ремонт нельзя делать в квартире

Все россияне, проживающие в многоквартирных домах, должны отдавать себе отчёт в том, что в их отношении действуют различные нормативно-правовые акты, которые накладывают на них определённые ограничения в части проведения ремонта.

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Об этом всех собственников жилья предупредили юристы, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты, для некоторых работ требуется согласование с управляющей компанией, местными органами власти, жилищной инспекцией, а в некоторых случаях и с соседями. Отсутствие необходимых разрешений повлечёт за собой не только получение штрафных санкций, но и проблемы при совершении сделок с такой недвижимостью в дальнейшем.

Как рассказали специалисты, все владельцы квартир должны понимать, что при перепланировке и переустройстве жилплощади не допускается модификация несущих стен и объединение жилых комнат с кухней, в которой установлена газовая плита, пишет портал «Дом Mail».

На балконе нельзя устанавливать батареи, которые относятся к централизованной системе отопления в многоквартирном доме. Кроме этого, запрещается присоединение чердака дома либо подвала к квартире, а также ограничение или блокировка доступа к общедомовым системам вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения и иным инженерным коммуникациям.

Вместе с тем, владельцы квартир вправе делать ремонт, не угрожающий целостности конструктивных элементов здания или безопасности и комфорту других жильцов дома. Как правило, без согласования можно провести косметический ремонт, то есть покрасить стены, поклеить обои, уложить плитку, кафель, ламинат, линолеум.

Также можно заменить окна и двери, застеклить балкон без изменения ширины проемов, произвести замену старых труб на новые, но на прежних местах, изменить местоположение электроплиты в пределах кухонного помещения, поменять встроенную мебель, расположив её в тех же самых местах, что и до проведения ремонтных работ.

В домах, имеющих статус памятника культурного наследия, при замене окон или изменении их формы, потребуется разрешение от госорганов, которые отвечают за контроль таких объектов. Кроме этого, в некоторых старых домах встречаются и двери из квартиры в подъезд, которые представляют историческую ценность.

В случае с установкой кондиционера, когда его блок выходит на фасад здания, важно понимать, имеет ли оно статус памятника культурного наследия, а также есть ли разрешение управляющей компании на установку кондиционеров на фасаде дома для всех жильцов или надо согласовывать изменение облика дома с другими собственниками.