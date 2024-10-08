Куда выбросить строительный мусор после ремонта?

Все жители когда-нибудь делают ремонт. Причём всё чаще к обновлению подходят основательно — отбивают старую плитку, снимают полы и даже выполняют перепланировку. После такого ремонта остаются десятки мешков с бетоном, плиткой и арматурой. За выброс строительного хлама в мусорные контейнеры, установленные у многоквартирных домов, жителям грозят штрафы.

Контейнер — не место

Тем не менее нерадивые собственники, желающие сэкономить на вывозе строительного мусора, всегда находятся. Так, в начале этого года жители дома № 156 по улице Максима Горького в областном центре просили навести порядок во дворе — десятки мешков, появились на площадке, после того, как один из соседей сделал капремонт на своих квадратных метрах.

В мае в Дзержинске застукали смельчаков на ГАЗели, которые ловко сбрасывали мешки со строительными отходами во дворе дома № 28 по улице Свердлова. Нарушители, кстати, получили штраф в 30 тысяч рублей. И заслуженно.

Дело в том, что жители оплачивают исключительно вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, всё остальное в тариф регоператора не входит.

«Соответственно, строительный мусор не должен появляться на контейнерных площадках. Ответственность за него несут сами собственники. Так что, если вы делаете капитальный ремонт — позаботьтесь о заключении договора с компанией, имеющей лицензию на вывоз такого вида отходов», — прокомментировал этот вопрос в соцсетях представитель регоператора «Нижэкология-НН».

Дело собственника

Специалисты Роскачества при этом предлагают разграничивать: текущий ремонт и капитальный. То есть, если вы выбросили старые обои, то проблем не возникнет. Если на площадке окажутся куски бетона, будьте готовы нести административную ответственность.

«Штраф за строительный мусор в обычном контейнере составляет 2000 — 3000 рублей, за повторное нарушение придется заплатить до 5000 рублей. А если будет доказано, что нарушение повлекло за собой вред для природы или здоровья людей, штраф — 5000 — 7000 рублей», — рассказывают специалисты Роскачества.

Должностные и юридические лица заплатят в разы больше.

Возникает вопрос: как правильно поступить, чтобы не нарваться на санкции и гнев соседей.

Есть несколько вариантов: один из них — договориться с оператором, который обслуживает ваш дом.

«Если он оказывает такие услуги, то может отдельно вывезти строительный мусор. Эта услуга выполняется за дополнительную плату», — консультируют специалисты Роскачества.

Также можно обратиться в компанию-утилизатор или самостоятельно привезти отходы на полигон или место утилизации.