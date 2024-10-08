Агроном рассказал о защите яблонь от грызунов

Эта удручающая картина знакома многим. Приезжаете вы весной на дачу, а ваши любимые яблони и груши, в которые вложено столько любви и труда, безвозвратно погублены – прожорливые грызуны за зиму объели всю кору. Деревья с такими повреждениями уже не спасти.

Заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Новосибирского аграрного университета, почетный работник АПК РФ, агроном Алексей Мармулев рассказал, как можно защитить деревья от грызунов.

Самое главное, – советует агроном, – навести порядок на участке – убрать старые ветки, листву и прочий мусор. Полевые мыши – главные вредители сада и огорода – строят гнезда в этих остатках. Лишив их строительного материала, мы сократим популяцию.

Также агроном советует использовать различные приманки с ядом. Но здесь важно, чтобы жертвами отравы не стали птицы. Приманки нельзя развешивать на деревьях – только расставлять на земле.

Действенный способ – разбросать под деревьями содержимое кошачьего лотка. Обрабатывать кошачьим дерьмом весь огород специалист не советует – почве от этого никакой пользы не будет.

Многие садоводы для отпугивания мышей используют жженую резину или мех – запах, отвратительный для человека, для грызунов просто невыносим.

В магазинах продаются специальные добавки для побелки стволов, отпугивающие грызунов.

Один из самых действенных способов, – говорит Алексей Мармулев, – купить металлическую строительную сетку с очень мелкой ячейкой и обмотать ею стволы деревьев. Если саженцы совсем маленькие, можно поставить на них бочку без дна, низ присыпать землей. А весной бочку убрать.

Старый дедовский метод – уплотнение снега вокруг стволов деревьев. Можно хорошенько притоптать, а можно налить воды, чтобы снег превратился в лед.

Мыши живут и передвигаются под снегом. Снег, превращенный в лед, не пригоден для жизни грызунов, – объясняет Алексей Мармулев.

Бороться с зайцами гораздо сложнее. От них практически нет защиты. Но ушастых вредителей, говорит специалист, не так уж много в Новосибирской области.

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