Ветеринар рассказал, зачем собакам нужно ставить брекеты

Брекеты для собак одним кажутся странной прихотью, другим — частью подготовки к конкурсу элитного щенка. Но в реальности ставят их не только выставочным породам: из-за неправильного прикуса у животных, как и у людей, тоже возникают проблемы со здоровьем. «Клопс» выяснил у ветеринарного врача-стоматолога и кандидата ветеринарных наук Ивана Макарова, в каких случаях требуется процедура и как подготовить к ней мохнатого любимца.

© Клопс.Ru

Когда собаке нужны брекеты

Затягивание с удалением молочных зубов может привести к серьёзным костным деформациям и уродствам. Очень часто неправильный прикус становится причиной стирания зубов.

«Собакам требуется брекеты, когда мы наблюдаем травматический прикус, — говорит доктор Макаров. — Это очень частая проблема: лингвальное положение клыков нижней челюсти. Особенно часто это бывает у декоративных пород собак. Связано это в первую очередь с тем, что вовремя не выпадают молочные зубы, клыки. И, соответственно, клык нижней челюсти растёт в нёбо, травмируя его. В результате происходит блок нижней челюсти».

При этом, по словам специалиста, нижняя челюсть может перестать развиваться, а верхняя — начнёт деформироваться, принимая форму клюва.

Неправильный прикус, например, мезиальный (нижний ряд зубов выступает вперёд) тоже способен привести к заболеваниям ротовой полости. Это скапливание налёта, зубной камень и даже пародонтит.

Обращает внимание ветеринар и на «перекусы» или «недокусы» челюсти, в результате которых нарушается смыкание челюстей.

«Ещё есть непосредственно прямой прикус. Он научно по-другому называется: челюсти одинаково развиты, и зубы при смыкании резцов верхней и нижней челюсти прямо попадают друг на друга. В результате они друг от друга бьются, развивается напряжённость, начинается воспаление в тканях пародонта. Зубы приходится удалять либо они просто стираются», — объяснил специалист.

Что провоцирует проблемы с прикусом

Особенно легко нарушить прикус породам собак среднего размера в щенячьем возрасте. Повлиять на это могут игры с полотенцем, канатом или игрушками. Челюсть ещё не до конца сформирована, и от таких манипуляций нижние зубы могут выдвинуться вперёд.

«У собак в области резцов нижней челюсти меньше кости. Там больше связок, мягких тканей. Вы можете резко дёрнуть и сместить зуб, например. Влияют на прикус и травмы, и не вовремя удалённые молочные зубы», — поясняет ветеринар.

Как избежать травматизации

Необходимо давать собаке «правильные» игрушки и лакомства: последние не должны быть чересчур жёсткими. Если у питомца временные зубы ещё не поменялись на постоянные, необходимо внимательно следить за этим у ветеринара-стоматолога и удалять резцы, если формируется патология.

Играя с животным, не стоит делать резких движений, когда у него что-то во рту. Не надо и заставлять пса висеть на канате или полотенце. Всё это небезопасно.

Испортить прикус могут и вредные привычки. К ним относится жевание на одной стороне, когда собака выкусывает резцами игрушки или полотенце. Из-за этого может сформироваться открытый прикус.

Как происходит установка брекетов

Устанавливают брекеты под анестезией. Обезболивание неглубокое и нужно оно для того, чтобы слюна не попала на поверхность зубов. Если это случится, всю подготовку придётся начинать заново. Ну и конечно, если собака активно шевелится, её приходится обездвижить, чтобы правильно установить корректор прикуса.

«Брекеты, в среднем, приходится носить месяц. Редко когда бывает дольше, только если сложная патология — там срок до трёх месяцев. Чем моложе пациент, тем быстрее всё это исправляется. Лингвальное положение клыков можно убрать и за два-три дня», — уточняет ветеринар.

Как подготовиться к процедуре

За шесть часов до установки брекетов питомца рекомендуется не кормить. Предварительно, если пациент молодой, необходимо сдать клинический анализ крови и пройти кардиолога. Если были какие-то заболевания или есть отягощённый анамнез, проводят дополнительные исследования.

Российские собачники запустили тренд, который вызывает много вопросов — они ставят псам брекеты и выкладывают фото в соцсети.