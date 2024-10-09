Перечислены плюсы и минусы для здоровья от содержания собаки

В Австралии, как показывают исследования, в каждой второй семье есть как минимум одна собака. Но как эти питомцы влияют на наше здоровье?

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Наличие собаки связано с более низким риском смерти в долгосрочной перспективе. В 2019 году, собрав данные, опубликованные за 70 лет, учёные обнаружили, что у людей, имеющих одну собаку, вероятность смерти по любой причине была на 24% ниже, чем у тех, у кого не было пса. Также владение собакой было связано с повышенной физической активностью. Это снижало кровяное давление и помогало снизить риск возникновения инсульта и сердечных заболеваний.

Одна научная работа показала, что у людей с предшествующими сердечными заболеваниями (например, сердечным приступом) проживание с собакой снижает риск смерти на 35% по сравнению с людьми с такой же историей болезни, но без собаки.

Ещё одно недавнее исследование продемонстрировало, что взрослые владельцы собак почти в четыре раза чаще достигают ежедневных целей физической активности, чем те, у кого нет такого питомца. Дети в семьях с псом также были более активны, чем дети из семей без собак.

Воздействие грязи и микробов, занесённых с улицы, также может укрепить иммунную систему и привести к меньшему использованию антибиотиков у маленьких детей, которые растут вместе с собаками.

В то же время собаки могут быть опасны для нашего физического здоровья. Например, они способны вызвать аллергию. Результаты одного исследования также показали, что раннее знакомство с собаками может повысить риск развития астмы (хотя и не так сильно, как наличие кошки).

Кроме того, научно доказано, что из-за собак люди чаще спотыкаются, поскальзываются и падают, чем из-за кошек.

Из-за наличия собаки вы можете получать укусы, царапины. Также эти питомцы могут принести в дом зоонозные заболевания, включая стригущий лишай и кампилобактер.

Для тех, кто делит кровать с собакой, существует повышенный риск возникновения аллергии и заражения стригущим лишаем. Это может привести и к потере сна. С другой стороны, некоторые владельцы псов сообщают, что чувствуют себя в большей безопасности, когда спят вместе со своими собаками. Причём эмоциональная польза перевешивает негативные эффекты.

Многим известно, что наличие собаки может иметь и психологические преимущества. В качестве компаньонов эти питомцы могут оказывать значительную эмоциональную поддержку, помогая облегчить симптомы тревоги, депрессии и посттравматического стресса. Также их присутствие может давать утешение и цель в жизни тем, кто сталкивается с проблемами с психикой.

Для пожилых людей прогулки с собаками могут стать ценным средством борьбы с одиночеством. Кроме того, это препятствует снижению уровня физической активности, способствует взаимодействию с соседями. Одно австралийское исследование показало, что простое заведение собаки связано с уменьшением одиночества. Люди сообщали об улучшении настроения.

Важно при этом понимать, что для некоторых заведение собаки будет скорее стрессом, а не пользой. К тому же продолжительность жизни этих животных короче, чем у людей, и потеря питомца может привести к депрессии или усугубить имеющиеся проблемы с психическим здоровьем.

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