Как создать современный интерьер

Главная сложность, которую пришлось решать автору этого проекта, дизайнеру интерьеров Дине Герасиной — отсутствие четкого образа заказчика. Хозяин 50-метровой квартиры в ЖК «Суббота» пока не знал, будет жить в ней сам или станет сдавать в аренду. Поэтому задача была поставлена следующая: создать универсальный продукт, который понравился бы всем.

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Современный, минималистичный, уютный интерьер, где смогла бы комфортно жить молодая семья.

В ТЗ было и необычное, но обязательное условие: использование керамогранита Calacatta. Вся цветовая гамма проекта подбиралась под него. В результате получился светлый, очень тактильный интерьер с акцентом на натуральные фактуры. Белые стены визуально расширили границы помещений, черные элементы придали пространству графичности, а дерево привнесло в интерьер ощущение уюта.

Главным ограничением при работе с планировкой стала расположенная по центру несущая колонна. В соответствии с основной концепцией пространство следовало разделить на две зоны — общественную и приватную. Поэтому было принято решение объединить гостиную с кухней и отделить спальню.

Под кухню было выделено всего 6 кв. м, однако благодаря правильной организации пространства этой площади хватило для размещения удобного и вместительного Г-образного гарнитура. Автор проекта решила не нагружать пространство лишними объемами и отказалась от идеи использовать подвесные шкафы.

Обеденную группу расположили у стены, но во время визита гостей ее можно отодвинуть и дополнить стульями, спрятанными в местах хранения.

Точкой притяжения в гостиной стал большой угловой диван, где можно комфортно разместиться компанией, а также использовать его, если гости останутся ночевать.

В спальне реализовано компактное и весьма эргономичное решение — подвесная тумба под ТВ плавно перетекает в туалетный столик с подсветкой. Мягкие текстильные панели на стене в изголовье кровати эффектно контрастируют с зеркальным полотном, благодаря чему совсем небольшая спальня воспринимается объемнее и глубже.

В санузле под большой столешницей спрятана стиральная машина с функцией высушивания. А сверху расположено круглое зеркало, занимающее почти всю стену, что опять же работает на визуальное расширение пространства.

В шкафу прихожей за дверью-купе спрятаны все коммуникации.

Особое внимание автор проекта уделила сценариям освещения. Продуманная многоуровневая подсветка создает настроение уюта и тепла, наполняя квартиру мягким светом даже в самые мрачные зимние дни.

Изюминкой этого интерьера стал аутентичный декор и скульптура от Moon Stores.