Проще, чем кажется: как подготовить квартиру к холодам

Городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду. На фоне низких ночных температур в столице начали включать отопление. «Вечерняя Москва» разбиралась, как подготовить квартиру к холодам.

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Тепло будут давать поэтапно, в течение нескольких дней: сначала в жилых домах и соцобъектах, затем на предприятиях торговли и промышленности. Летом городские службы провели испытания теплосетей, чтобы выявить потенциально слабые участки и заблаговременно их отремонтировать. Собственникам жилья, со своей стороны, тоже не будет лишним проверить все системы в своей квартире. Речь о радиаторах, вентилях и соединительных узлах.

«Удалите воздух из радиаторов для равномерного распределения тепла, — говорит депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. — Если летом вы переставляли мебель и загородили радиатор, нужно освободить доступ к отопительному прибору: и тепла в квартире будет больше, и диван не пострадает от горячей батареи».

Позаботьтесь о том, чтобы тепло сохранялось в жилом помещении — проверьте уплотнители окон. Многие жалуются на сухость воздуха в период отопительного сезона. Эксперты рекомендуют заблаговременно проверить работу вентиляции. Также можно приобрести и установить на зиму увлажнитель воздуха. Если о начале отопительного сезона официально объявили более пяти дней назад, а тепла в квартире так и нет, нужно звонить на горячую линию по вопросам отопления: 8 (800) 100-23-29. Можно оставить заявку на устранение проблемы через сервис «Вызов мастера» на mos.ru.

Прямая речь

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: