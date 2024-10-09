Эксперт рассказал, что сажать осенью

В это время года сажают кустарники и небольшие деревца. Ландшафтные дизайнеры работают с ними даже зимой, передает слова специалиста портал 56orb.ru.

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"Садоводы спокойно могут скупать декоративные растения на распродажах и сажать, пока лопата вгрызается в землю. Если пока места в саду кустарникам не нашли, то можно прикопать в горшках. А если товар с голыми корнями, то их нужно уложить в траншею на бочок, чтобы не укоренялись, и присыпать корни землей", - рассказала Марьяна Оленина.

Во второй месяц осени нелишним будет рассадить озимый чеснок, свеклу, укроп, морковь, редис, салат и кинзу для раннего урожая, не на хранение.

Помимо прочего сейчас сажают тюльпаны и крокусы. Но для нарциссов это время года все-таки позднее. Лучше не рисковать.

"Обратите внимание на пока еще редкие в наших садах мелколуковичные растения: галантус белоснежный, пушкиния, леукоюм весенний, сцилла сибирская, рябчики и мускари разных видов", - отметила ландшафтный дизайнер.

Как только сойдет снег, первоцветы сразу же взойдут и украсят сад своим внешним видом.

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