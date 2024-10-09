Животные часто скрывают свою боль, что является частью их природного инстинкта. Однако, внимательный хозяин может заметить, что с питомцем что-то не так, если следить за изменениями в его поведении и внешности.

Основные признаки боли у животных включают изменения в поведении и уровне активности. Другие признаки включают изменения в социальных взаимодействиях – животное может стать более агрессивным, отстраненным или проявлять тревожность.

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В некоторых случаях заметно увеличение времени, которое оно тратит на облизывание определенных мест на теле. Также могут появиться изменения в пищевом поведении, например, потеря аппетита или отказ от питья. Питомцы также могут менять осанку: выгибать спину, поджимать живот или держать голову в непривычной позиции.

Если хозяин замечает подобные изменения, важно немедленно обратиться к ветеринару.

Подробнее об этом рассказала в своем видео ветеринар @stasia_vet.