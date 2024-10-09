Названы лучшие породы кошек для одиноких людей

Многим в людям в мегаполисах сложнее поддерживать близкие отношения с кем-то. Поэтому их компаньонами нередко становятся домашние любимцы. И вот кошки каких пород для этого идеально подходят.

Рэгдоллы. Они обладают способностью расслабляться и «размякать» на руках у человека. Это очень любвеобильные, ласковые, привязанные к хозяину кошки. Эта порода идеальна для тех, кто любит обниматься. При этом рэдголлы неконфликтгы.

Сибирская кошка. Такая кошки идеально подойдёт тем, кто живёт за городом или в частном доме. Они активные, легко обучаются, преданны хозяину.

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Меконгский бобтейл. Темперамент у таких кошек уравновешенный. Они склонны также носить в зубах вещи и игрушки. При регулярной активности и сбалансированном питании меконгские бобтейлы живут до 20−25 лет.