Как вырастить фикус Бенджамина в домашних условиях? Все об уходе за растением
Фикус бенджамина привлекает внимание цветоводов своим изящным обликом и густой зеленью. Интересен он еще и тем, что со временем может вырасти в настоящее дерево, несмотря на свои изначально компактные размеры. Уход за ним не требует особых усилий, но имеет свои нюансы. «Лента.ру» рассказывает, как правильно заботиться о фикусе бенджамина, чтобы он радовал своим роскошным видом на протяжении многих лет.
Что такое фикус Бенджамина
Фикус Бенджамина (лат. ficus benjamina) — это вечнозеленое дерево, которое относится к семейству Тутовых и может достигать в высоту 25 метров. В домашних условиях оно обычно вырастает до 1,5-3 метров.
У этого вида фикуса овальные листья с заостренным концом, гладкие или немного волнистые по краям. Они могут быть однотонными или пестрыми, в зависимости от сорта. Листья располагаются поочередно на тонких побегах, которые поникают под их тяжестью. Кора светло-серая с коричневыми штрихами. На ее поверхности образуются небольшие коричневые чечевички с млечным соком.
В дикой природе фикус Бенджамина произрастает в тропических лесах Азии: от Индии и Шри-Ланки на западе до Филиппин и северной Австралии на востоке. Это растение можно встретить в Китае, Малайзии, Индонезии и других странах этого региона. Фикус Бенджамина предпочитает влажные леса у подножия гор и по берегам рек и озер.
Происхождение названия этого растения не до конца ясно. Существует две основные теории:
- От английского benjamin (бензоя) — ошибочно полагалось, что фикус Бенджамина дает бензойную смолу;
- От banij на санскрите, что означает «баньян» — еще одно дерево из рода Фикусовых с раскидистой кроной.
Связь названия с именем какого-либо ученого доказана не была.
Сорта
Фикус Бенджамина активно используется в озеленении, фитодизайне и в качестве комнатного растения. Селекционеры вывели множество сортов, которые отличаются размерами листьев, их окраской и формой.
Самые популярные сорта фикуса Бенджамина:
- «Даниэль» (Danielle) — отличается темными глянцевыми листьями, может достигать двух метров в высоту;
- «Барок» (Barok) — необычный сорт с загнутыми в колечко листьями, из-за тонкого ствола чаще выращивается как куст;
- «Голден Моник» (Golden Monique) — отличается волнистыми листьями светло-салатового цвета с темными штрихами посередине;
- «Экзотика» (Exotic) — теневыносливый сорт с хорошо поддающимся формированию стволом;
- «Старлайт» (Starlight) — пестролистный и очень капризный сорт, у которого по всей поверхности листа расположены светлые пятна;
- «Реджинальд» (Reginald) — еще один вариегатный сорт (пестролистный сорт), листья салатовые, с небольшими темно-зелеными пятнами рваной формы;
- «Кинки» (Kinky) — карликовый сорт с пышной, легко поддающейся формированию кроной;
- «Вианди» (Wiandi) — мелколистный сорт с извилистым стволом, который искривляется в местах появления новых веток и листьев, растет медленно и хорошо подходит для выращивания в стиле бонсай.
Как выбрать фикус для дома
Несмотря на то что растение довольно неприхотливо, важно правильно выбрать экземпляр при покупке. Нужно учесть, где оно будет располагаться в помещении и получится ли обеспечить растение подходящими условиями, приближенными к естественной среде обитания.
На что стоит обратить внимание при выборе фикуса:
- Внешний вид. Листья должны быть здоровыми и гладкими, без признаков болезней или вредителей. Если листья пожелтевшие, скрученные или имеют другие дефекты, то лучше отказаться от такого растения;
- Состояние корней. Они должны быть крепкими и здоровыми. Приобретая растение в магазине, можно аккуратно вынуть его из горшка и оценить состояние корневой системы;
- Размер и форма. Зависит от сорта, на рынке есть множество вариантов под любые предпочтения.
~ 2000 рублей составляет средняя цена комнатного фикуса Бенджамина на маркетплейсах.
Приобрести фикус Бенджамина можно в специализированных цветочных магазинах и онлайн-маркетах, а также на сайтах объявлений.
Уход в домашних условиях
При выборе ухода за конкретным растением в первую очередь стоит учитывать, где оно обитает в естественной среде, рассказывает «Ленте.ру» озеленитель и автор блога «Просто зелено» Наталья Михайлова.
«Фикус растет там, где много солнца, идут обильные, но не очень частые дожди, зимой прохладнее, но при этом по-прежнему есть солнце. Важно обеспечить фикусу такой же микроклимат», — Наталья Михайлова, озеленитель.
Для вариегатных экземпляров условия среды должны быть идеальны.
«Чем более зеленое растение, тем оно стабильнее. Если листы не полностью зеленые, а с белыми прожилками, то такое растение капризнее, потому что фотосинтезирует только зеленая часть, соответственно, она кормит и себя, и белые участки», — обращает внимание эксперт.
Грунт
Фикусу Бенджамина подходит грунт для декоративно-лиственных растений. Он должен быть не только рыхлым, но и содержать влагоемкие элементы, способные задерживать и отдавать влагу. Для этой цели Наталья Михайлова рекомендует использовать кокосовые волокна, а также цеолит или диатомит.
Освещение
«Солнце — главный компонент в жизни фикуса. Фикусы очень светолюбивы, это не тот цветок, который можно поставить в угол комнаты и ждать от него потрясающих результатов», — предупреждает Наталья Михайлова.
При этом под прямыми солнечными лучами ему лучше находиться только в утренние или вечерние часы. В межсезонье и зимой может потребоваться дополнительная подсветка фитолампами.
5000 люксов составляет рекомендуемая мощность освещения для фикуса Бенджамина.
Полив
В период активного роста фикусу нужна вода и много солнца.
«В своей практике я чаще видела засушенные фикусы, а не залитые. Цветоводам сложно приноровиться к количеству вливаемой воды. Но важно помнить, чем больше листовая масса, тем больше воды требуется растению. У мелколистных фикусов, таких как фикус Бенджамина, достаточно много листьев, а у фикуса лирата или эластика — большая поверхность листа, это нужно учитывать при поливе», — объясняет эксперт.
Летом, в жаркую погоду, фикус можно поливать раз в два дня, лишнюю воду из поддона обязательно сливать. Зимой можно сократить полив до двух раз в неделю, допустимо просушивание грунта на день-два, летом до полной просушки лучше не доводить. Также важно устраивать растению регулярное опрыскивание или душ, предварительно закрыв землю пленкой.
Что делать, если у фикуса Бенджамина опадают листья
Основные причины листопада фикуса Бенджамина — нарушенный режим полива или недостаток света.
Если света достаточно, но полив скудный, растение перестает увеличиваться в размерах и начинает терять листву. У него нет ресурсов на поддержание такого количества листьев, поэтому он от них избавляется, так как с их поверхности также идет испарение.
При недостатке света нужно переместить растение в более светлое место или обеспечить досвет фитолампой.
Обрезка
С помощью простой обрезки можно формировать крону и сдерживать рост растения.
«Чем чаще обрезать фикус, тем более пышным и ветвистым он станет. Без обрезки это будут длинные, обвисшие полуголые плети, в чем нет никакой эстетики. Обрезку можно проводить несколько раз за сезон: например, в апреле, июне и августе», — советует эксперт.
Чтобы растение не поразил грибок, после обрезки можно присыпать срезы активированным углем.
Подкормка
Фикус можно удобрять в период с апреля по сентябрь примерно раз в месяц. Подойдут универсальные жидкие удобрения для комнатных растений. Чтобы не обжечь корни, перед вводом подкормки необходимо хорошо пролить земляной ком.
Пересадка
Молодые растения рекомендуется пересаживать раз в год весной или летом. Взрослые растения можно пересаживать каждые два-три года, когда корни начинают выходить из дренажных отверстий горшка. Также сигналом может служить замедление роста растения. Перед пересадкой следует убедиться, что растение не находится в состоянии стресса, например, после болезни или переезда.
Горшок для пересадки должен быть на 2-4 сантиметра больше предыдущего. Для молодых растений подойдут пластиковые горшки, для взрослых — керамические или глиняные. Важно, чтобы горшок имел дренажные отверстия для отвода лишней воды.
Как правильно пересадить фикус:
- Подготовить новый горшок и грунт;
- Аккуратно извлечь фикус из старого горшка, стараясь не повредить корни;
- Осмотреть корни на предмет повреждений или гнили, при необходимости обрезать их острым ножом;
- Поместить фикус в новый горшок, расправив корни. Засыпать грунт, слегка утрамбовав его;
- Обильно полить фикус теплой водой;
- Вернуть фикус на постоянное место.
После пересадки фикус может некоторое время адаптироваться к новым условиям. В этот период важно обеспечить растению комфортные условия и избегать резких изменений в уходе.
Размножение
При выборе метода размножения растения следует учитывать возраст и состояние растения, а также свои навыки и опыт. Фикус Бенджамина можно размножить черенками или воздушными отводками, оба способа нельзя назвать простыми.
Размножение черенками
Для этого подойдут как верхушечные, так и боковые побеги. На будущем черенке должно быть пять-шесть развернутых листьев, а его основание должно быть полуодревесневшим. Млечный сок на срезе нужно убрать салфеткой или смыть водой.
Затем черенки помещают в емкость с водой или в легкий субстрат для рассады. При этом важно поддерживать температуру воздуха не ниже +25°C и высокую влажность. Корни обычно появляются через две-три недели. После этого молодые растения пересаживают в отдельные горшки.
Размножение воздушными отводками
Этот метод подходит для взрослых растений с длинными побегами. На выбранном участке побега делают надрез и снимают кору. Затем этот участок оборачивают мхом-сфагнумом и пленкой. Мох необходимо регулярно увлажнять. Через некоторое время на месте надреза появятся корни. Тогда побег можно будет отделить от материнского растения и пересадить в отдельный горшок.
Вредители и болезни
Как и любое другое растение, фикус может быть поражен различными вредителями, такими как щитовка, мучнистый червец или паутинный клещ. Для борьбы с ними можно использовать инсектициды или удалять их вручную.
Также фикус Бенджамина подвержен болезням, поэтому важно как можно раньше распознать их и соблюдать правила ухода.
- Корневая гниль. Возникает из-за неправильного полива или застоя воды в горшке. Признаки корневой гнили — пожелтение листьев, увядание растения и неприятный запах от почвы. Чтобы избавиться от гнили, необходимо пересадить фикус в новый грунт, удалив все пораженные корни;
- Грибковые болезни. При поражении грибком на листьях появляются коричневые пятна или черные точки на нижней стороне листьев. Для лечения применяются фунгициды.