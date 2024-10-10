Как вырастить фикус Бенджамина в домашних условиях

Фикус бенджамина привлекает внимание цветоводов своим изящным обликом и густой зеленью. Интересен он еще и тем, что со временем может вырасти в настоящее дерево, несмотря на свои изначально компактные размеры. Уход за ним не требует особых усилий, но имеет свои нюансы. «Лента.ру» рассказывает, как правильно заботиться о фикусе бенджамина, чтобы он радовал своим роскошным видом на протяжении многих лет.

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Что такое фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина (лат. ficus benjamina) — это вечнозеленое дерево, которое относится к семейству Тутовых и может достигать в высоту 25 метров. В домашних условиях оно обычно вырастает до 1,5-3 метров.

У этого вида фикуса овальные листья с заостренным концом, гладкие или немного волнистые по краям. Они могут быть однотонными или пестрыми, в зависимости от сорта. Листья располагаются поочередно на тонких побегах, которые поникают под их тяжестью. Кора светло-серая с коричневыми штрихами. На ее поверхности образуются небольшие коричневые чечевички с млечным соком.

В дикой природе фикус Бенджамина произрастает в тропических лесах Азии: от Индии и Шри-Ланки на западе до Филиппин и северной Австралии на востоке. Это растение можно встретить в Китае, Малайзии, Индонезии и других странах этого региона. Фикус Бенджамина предпочитает влажные леса у подножия гор и по берегам рек и озер.

Происхождение названия этого растения не до конца ясно. Существует две основные теории:

От английского benjamin (бензоя) — ошибочно полагалось, что фикус Бенджамина дает бензойную смолу;

От banij на санскрите, что означает «баньян» — еще одно дерево из рода Фикусовых с раскидистой кроной.

Связь названия с именем какого-либо ученого доказана не была.

Сорта

Фикус Бенджамина активно используется в озеленении, фитодизайне и в качестве комнатного растения. Селекционеры вывели множество сортов, которые отличаются размерами листьев, их окраской и формой.

Самые популярные сорта фикуса Бенджамина:

«Даниэль» (Danielle) — отличается темными глянцевыми листьями, может достигать двух метров в высоту;

«Барок» (Barok) — необычный сорт с загнутыми в колечко листьями, из-за тонкого ствола чаще выращивается как куст;

«Голден Моник» (Golden Monique) — отличается волнистыми листьями светло-салатового цвета с темными штрихами посередине;

«Экзотика» (Exotic) — теневыносливый сорт с хорошо поддающимся формированию стволом;

«Старлайт» (Starlight) — пестролистный и очень капризный сорт, у которого по всей поверхности листа расположены светлые пятна;

«Реджинальд» (Reginald) — еще один вариегатный сорт (пестролистный сорт), листья салатовые, с небольшими темно-зелеными пятнами рваной формы;

«Кинки» (Kinky) — карликовый сорт с пышной, легко поддающейся формированию кроной;

«Вианди» (Wiandi) — мелколистный сорт с извилистым стволом, который искривляется в местах появления новых веток и листьев, растет медленно и хорошо подходит для выращивания в стиле бонсай.

Как выбрать фикус для дома

Несмотря на то что растение довольно неприхотливо, важно правильно выбрать экземпляр при покупке. Нужно учесть, где оно будет располагаться в помещении и получится ли обеспечить растение подходящими условиями, приближенными к естественной среде обитания.

На что стоит обратить внимание при выборе фикуса:

Внешний вид. Листья должны быть здоровыми и гладкими, без признаков болезней или вредителей. Если листья пожелтевшие, скрученные или имеют другие дефекты, то лучше отказаться от такого растения;

Состояние корней. Они должны быть крепкими и здоровыми. Приобретая растение в магазине, можно аккуратно вынуть его из горшка и оценить состояние корневой системы;

Размер и форма. Зависит от сорта, на рынке есть множество вариантов под любые предпочтения.

~ 2000 рублей составляет средняя цена комнатного фикуса Бенджамина на маркетплейсах.

Приобрести фикус Бенджамина можно в специализированных цветочных магазинах и онлайн-маркетах, а также на сайтах объявлений.

Уход в домашних условиях

При выборе ухода за конкретным растением в первую очередь стоит учитывать, где оно обитает в естественной среде, рассказывает «Ленте.ру» озеленитель и автор блога «Просто зелено» Наталья Михайлова.

«Фикус растет там, где много солнца, идут обильные, но не очень частые дожди, зимой прохладнее, но при этом по-прежнему есть солнце. Важно обеспечить фикусу такой же микроклимат», — Наталья Михайлова, озеленитель.

Для вариегатных экземпляров условия среды должны быть идеальны.

«Чем более зеленое растение, тем оно стабильнее. Если листы не полностью зеленые, а с белыми прожилками, то такое растение капризнее, потому что фотосинтезирует только зеленая часть, соответственно, она кормит и себя, и белые участки», — обращает внимание эксперт.

Грунт

Фикусу Бенджамина подходит грунт для декоративно-лиственных растений. Он должен быть не только рыхлым, но и содержать влагоемкие элементы, способные задерживать и отдавать влагу. Для этой цели Наталья Михайлова рекомендует использовать кокосовые волокна, а также цеолит или диатомит.

Освещение

«Солнце — главный компонент в жизни фикуса. Фикусы очень светолюбивы, это не тот цветок, который можно поставить в угол комнаты и ждать от него потрясающих результатов», — предупреждает Наталья Михайлова.

При этом под прямыми солнечными лучами ему лучше находиться только в утренние или вечерние часы. В межсезонье и зимой может потребоваться дополнительная подсветка фитолампами.

5000 люксов составляет рекомендуемая мощность освещения для фикуса Бенджамина.

Полив

В период активного роста фикусу нужна вода и много солнца.

«В своей практике я чаще видела засушенные фикусы, а не залитые. Цветоводам сложно приноровиться к количеству вливаемой воды. Но важно помнить, чем больше листовая масса, тем больше воды требуется растению. У мелколистных фикусов, таких как фикус Бенджамина, достаточно много листьев, а у фикуса лирата или эластика — большая поверхность листа, это нужно учитывать при поливе», — объясняет эксперт.

Летом, в жаркую погоду, фикус можно поливать раз в два дня, лишнюю воду из поддона обязательно сливать. Зимой можно сократить полив до двух раз в неделю, допустимо просушивание грунта на день-два, летом до полной просушки лучше не доводить. Также важно устраивать растению регулярное опрыскивание или душ, предварительно закрыв землю пленкой.

Что делать, если у фикуса Бенджамина опадают листья

Основные причины листопада фикуса Бенджамина — нарушенный режим полива или недостаток света.

Если света достаточно, но полив скудный, растение перестает увеличиваться в размерах и начинает терять листву. У него нет ресурсов на поддержание такого количества листьев, поэтому он от них избавляется, так как с их поверхности также идет испарение.

При недостатке света нужно переместить растение в более светлое место или обеспечить досвет фитолампой.

Обрезка

С помощью простой обрезки можно формировать крону и сдерживать рост растения.

«Чем чаще обрезать фикус, тем более пышным и ветвистым он станет. Без обрезки это будут длинные, обвисшие полуголые плети, в чем нет никакой эстетики. Обрезку можно проводить несколько раз за сезон: например, в апреле, июне и августе», — советует эксперт.

Чтобы растение не поразил грибок, после обрезки можно присыпать срезы активированным углем.

Подкормка

Фикус можно удобрять в период с апреля по сентябрь примерно раз в месяц. Подойдут универсальные жидкие удобрения для комнатных растений. Чтобы не обжечь корни, перед вводом подкормки необходимо хорошо пролить земляной ком.

Пересадка

Молодые растения рекомендуется пересаживать раз в год весной или летом. Взрослые растения можно пересаживать каждые два-три года, когда корни начинают выходить из дренажных отверстий горшка. Также сигналом может служить замедление роста растения. Перед пересадкой следует убедиться, что растение не находится в состоянии стресса, например, после болезни или переезда.

Горшок для пересадки должен быть на 2-4 сантиметра больше предыдущего. Для молодых растений подойдут пластиковые горшки, для взрослых — керамические или глиняные. Важно, чтобы горшок имел дренажные отверстия для отвода лишней воды.

Как правильно пересадить фикус:

Подготовить новый горшок и грунт; Аккуратно извлечь фикус из старого горшка, стараясь не повредить корни; Осмотреть корни на предмет повреждений или гнили, при необходимости обрезать их острым ножом; Поместить фикус в новый горшок, расправив корни. Засыпать грунт, слегка утрамбовав его; Обильно полить фикус теплой водой; Вернуть фикус на постоянное место.

После пересадки фикус может некоторое время адаптироваться к новым условиям. В этот период важно обеспечить растению комфортные условия и избегать резких изменений в уходе.

Размножение

При выборе метода размножения растения следует учитывать возраст и состояние растения, а также свои навыки и опыт. Фикус Бенджамина можно размножить черенками или воздушными отводками, оба способа нельзя назвать простыми.

Размножение черенками

Для этого подойдут как верхушечные, так и боковые побеги. На будущем черенке должно быть пять-шесть развернутых листьев, а его основание должно быть полуодревесневшим. Млечный сок на срезе нужно убрать салфеткой или смыть водой.

Затем черенки помещают в емкость с водой или в легкий субстрат для рассады. При этом важно поддерживать температуру воздуха не ниже +25°C и высокую влажность. Корни обычно появляются через две-три недели. После этого молодые растения пересаживают в отдельные горшки.

Размножение воздушными отводками

Этот метод подходит для взрослых растений с длинными побегами. На выбранном участке побега делают надрез и снимают кору. Затем этот участок оборачивают мхом-сфагнумом и пленкой. Мох необходимо регулярно увлажнять. Через некоторое время на месте надреза появятся корни. Тогда побег можно будет отделить от материнского растения и пересадить в отдельный горшок.

Вредители и болезни

Как и любое другое растение, фикус может быть поражен различными вредителями, такими как щитовка, мучнистый червец или паутинный клещ. Для борьбы с ними можно использовать инсектициды или удалять их вручную.

Также фикус Бенджамина подвержен болезням, поэтому важно как можно раньше распознать их и соблюдать правила ухода.