Биолог объяснил, что привлекает в квартиру пищевую моль

Запах испорченных фруктов и овощей могут привлечь в квартиру пищевую моль, рассказала NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова. По ее словам, данные насекомые чует гнилые продукты за километр.

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«Пищевая моль может проникнуть в квартиру через вентиляционные отверстия, кабельные трассы, трубы и другие коммуникации. Запах испорченной крупы, почти незаметный для человека, пищевая моль улавливает за километр и более. Еще более притягивает непрошенных гостей запах гниющих овощей и фруктов, мяса», — добавила Трофимова.

Она отметила, что, в первую очередь, необходимо перекрыть все возможные пути проникновения насекомых в квартиру: вентиляционные отверстия нужно закрыть мелкоячеистыми сетками, все щели должны быть герметизированы. Потребуется провести полную инвентаризацию хранящихся продуктов, в первую очередь, сухофруктов, чая, круп, подчеркнула эксперт.

«Избавиться от испорченных запасов и промыть, используя соду, все емкости, в которых они находились. Помимо этого, следует обработать полки кухонного гарнитура смесью воды и уксуса, в соотношении 1:1. Такая обработка обеспечит исчезновение насекомых. В случае подозрения зараженности продукта насекомыми можно обработать их ультрафиолетом, либо провести в течение 15 минут термическую обработку в духовке при 120 градусах, либо на сутки определить их в морозильную камеру», — заявила Трофимова.

По ее словам, если в продуктах находятся личинки насекомых, такие крупы следует незамедлительно выбросить, так как они и продукты их жизнедеятельности могут вызвать отравление. В дальнейшем можно использовать народные средства: лавровый лист, чеснок, полынь, их раскладывают по полкам и довольно часто заменяют на новую порцию, такие ароматные ингредиенты отпугивают насекомых, подытожила Трофимова.

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