Агроном объяснил, помогут ли молоко и йод бороться с вредителями

Йод и молоко не смогут эффективно бороться с вредителями на дачном участке в течение длительного времени. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал агроном Артем Мажоров.

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При этом он допустил, что некоторые народные методы могут работать в недолгосрочной перспективе. Однако полностью справиться с вредителями не удастся, подчеркнул эксперт.

«Так не бывает, есть определенные принципы биометода или органического земледелия. От начала до конца использовать только полезные грибы и бактерии, микробиологические препараты, которые добывают азот, фосфор, калий и содержат все микроэлементы, то есть питают растения», — сказал Мажоров.

Блогер-садовод в соцсети «Одноклассники» Лариса Зарубина до этого рассказала «Газете.Ru», что мучнистая роса — очень распространенное заболевание, которое способно поражать многие растения в летний период, в том числе декоративные кустарники. Она отмечала, что народное средство от мучнистой росы — кефир. Однако, по словам садовода, его можно использовать только на ранних стадиях проявления заболевания или для профилактики.