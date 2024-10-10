Флоксы: почему и когда их необходимо пересаживать

Среди более 60 сортов флоксов, которые варьируются по цвету от белого до темно-фиолетового, основные правила ухода остаются схожими. Пересадка этих растений требуется каждые 4-5 лет, поскольку длительное пребывание на одном месте приводит к истощению почвы, ухудшению состояния куста и увеличению числа вредителей.

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По мнению садоводов, признаки, указывающие на необходимость пересадки, включают уменьшение роста и цветения, загущение клумбы, а также видимые корни, выступающие над землёй. Лучшее время для пересадки — ранняя весна или осень, когда растения ещё не цветут или уже отцвели, но до заморозков.

Оптимальные условия для флоксов включают солнечные или слегка затененные участки с плодородной, хорошо дренированной почвой. Нельзя высаживать их в низинах, где может застаиваться вода, а также следует избегать сквозняков, пишет портал mydecor.ru.

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