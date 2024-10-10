Четыре лекарственные травы, которые можно посадить на участке

Знаете ли вы, что ваш дачный участок можно превратить в настоящую аптеку под открытым небом? Мы поговорили с Артемом Кузнецовым, садоводом с тридцатилетним опытом, который подсказал нам растения для украшения участка, которые в то же время можно использовать, чтобы поправить здоровье.

Василек

Красивый синий цветок, который в полный рост достигает в высоту 70 см. Он не потребует от вас особого ухода, а также спокойно переживет, если вы забудете его полить. Из-за проблемной почвы василек не потеряет своей яркости. В лечебных целях вам понадобится только цветки растения. Василек обладает мочегонным и желчегонным действием. Кроме того, настои на васильке можно использовать для лечения инфекционных болезней глаз.

Душица

Цветок привлекает полезных насекомых на ваш участок, а всему виной прекрасны запах, которые источают цветки. Если вам не хватает сиреневых оттенков на участке, душица — ваш выбор.

Артем: «Цветки душицы известны полезным действием, если у вас бессонница или вы часто простужаетесь. Я рекомендую использовать настои из свежего растения, в засушенном виде растение не так хорошо работает».

Препараты с добавлением душицы также помогают бороться с кожными заболеваниями, например, с экземой.

Лаванда

Известное растение, которое спокойно приживется на участке. Лавандой активно украшают пространство в саду и просто на дачном участке, когда есть место на солнечной стороне. Правда, к зиме лаванду вам придется укрывать, она не слишком морозостойкая. Про масло лаванды ходят легенды — оно обладает мощным противомикробным действием. Сами листья можно использовать для настоя при борьбе ревматизмом.

Пион

Может показаться, что пион создан лишь для украшения участка, но он также полезен для нашего здоровья, главное, использовать его правильно. Чаще всего в фармакологии применяется белый пион. Растение прекрасно борется с болевым синдромом, однако, с ним важно не переборщить, иначе можно очень просто отравиться даже таким простым растением. Если вы страдаете от бессонницы, препараты на основе пиона также станут неплохим подспорьем для улучшения качества сна.