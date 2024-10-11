Названы привлекающие пищевую моль запахи

Запах испорченной крупы, незаметный для человека, пищевая моль улавливает за километр. Что привлекает вредителей, Ольга Трофимова.

© Lenta.ru

Самым лакомым для чешуекрылых является аромат гниющих овощей и фруктов. Кроме того, пищевую моль приманивает запах тухлого мяса. Вредители проникают в квартиру через всевозможные щели, поэтому, решив избавиться от насекомых, нужно начинать с того, что герметизировать любые бреши и прорехи. Вентиляционные отверстия также необходимо закрыть мелкой сеткой. Нужно изучить все хранящиеся продукты на предмет обитания личинок — в первую очередь это касается сухофруктов, круп и чая, обращает внимание Трофимова.

Испорченную еду необходимо быстро утилизировать, потому что продукты жизнедеятельности насекомых, оставшиеся в еде, могут вызвать отравление. Другие запасы и емкости, где они хранились, следует промыть с содой. Полки кухонных шкафов нужно протереть уксусным раствором — средство нужно смешать с водой в пропорции 1:1. Вдобавок продукты можно обработать ультрафиолетом либо на 15 минут поставить в духовку, разогретую до 120 градусов.

Еще один вариант обработки от живучих вредителей — день в морозильной камере. Это позволит гарантированно истребить моль, советует Трофимова. Также для обработки можно воспользоваться народными средствами — сильный запах лаврового листа, чеснока и полыни прогонит вредителей.

Эффективна в борьбе с пищевой молью гвоздика. Помимо этого, в продаже имеются феромонные ловушки. Взрослые особи слетаются к ней и прилипают к клейкой ленте.