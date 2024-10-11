Как и когда подготавливать виноград к зиме правильно

Виноград в последнее время стал популярной садовой культурой не только на юге, но даже в средней полосе России. Причина в том, что появилось много адаптированных к суровому климату сортов этого растения. Однако не все из них выдерживают сильные морозы, а значит, практически любому винограду требуется укрытие на зиму. «Лента.ру» рассказывает, как подготовить виноград к холодам, называет пять способов укрытия лозы на зиму, а также приводит топ-10 морозостойких сортов для средней полосы России.

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Виноград: что это за растение

Виноград (лат. Vítis) — род из 80 видов семейства Виноградовых. Около 20 из них введены в человеческую культуру еще в эпоху неолита — около восьми тысяч лет назад.

Родина винограда — Передняя и Средняя Азия. На сегодняшний день насчитывается более 10 тысяч сортов, но не все они пригодны для изготовления вина, часть идет на сок и изюм. Продолжительность жизни лозы — от 50 до 300 лет.

Цветок. Мелкие, зеленые соцветия с приятным ароматом резеды. У большинства видов винограда цветки обоеполые, то есть опыление происходит перекрестным способом;

Плод. Ягода с одним-четырьмя семенами, образующая гроздь. Сильно отличаются по размеру, форме и цвету у разных видов и сортов;

Семя.Твердая коричневая семечка грушевидной формы с небольшим наростом-клювиком;

Ствол. Одревесневшая лиана (лоза) с однолетними побегами от 3 до 5 метров длиной, утолщенная в узлах, откуда растут листья. Верхние узлы образуют усики;

Лист. Цельный или трех-пятилопастный. Цвет от бледно-желтого до темно-зеленого;

Корень. Мочковатая и разветвленная корневая система глубиной до 14 метров. Величина корней напрямую зависит от массы надземной части лозы.

Топ-10 морозостойких сортов винограда

Виноград — растение южное и, в общем-то, морозов не любит. Однако в средней полосе России, а особенно в Подмосковье, в последние время стало довольно популярно выращивать виноград на дачном участке.

Алешенькин — столовый сорт, гроздь около 500 граммов, вызревает к августу. Ягода янтарная с беловатым налетом, почти без косточек. Вкус очень сладкий. Минусы: при плохой погоде мельчает, склонен к грибковым заболеваниям. Зимовка: под снегом или укрытием, до - 25℃; Альфа — универсальный сорт, используется как для озеленения беседок, так и в пищу. Гроздь 200 граммов, созревает к августу. Ягоды мелкие, фиолетового цвета. Вкус терпкий с земляничными нотками. Минусы: мелкие ягоды со своеобразным вкусом. Зимовка: под снегом до - 40℃; Амурский — универсальный и крайне выносливый вид. Используется для озеленения и в пищу. Гроздь 100 граммов, созревает в начале октября. Мелкие синие ягоды с белым налетом. Вкус кисло-сладкий. Минусы: мелкие ягоды с крупными косточками. Зимовка: укрытие не требуется, до -45℃; Виктор — столовый сорт, гроздь весом до 800 граммов созревает в середине августа и долго сохраняется на лозе. Ягоды крупные, ярко-розовые. Вкус десертный. Минусы: склонность к мельчанию, неустойчивость к мучнистой росе. Зимовка: под снегом или укрытием, до -23℃; Виктория — универсальный стойкий сорт, гроздь до 700 граммов, созревает в августе. Ягода яйцевидная, малинового цвета. Вкус с мускатной ноткой. Минусы: растрескивание в дождливую погоду, ягоды сильно повреждают осы. Зимовка: под мульчой и снегом, до - 27℃; Valiant («Отважный») — винный сорт, гроздь до 150 граммов, созревает в начале сентября. Черные ягоды с плотной кожицей. Вкус с кислинкой. Минусы: неустойчив к грибковым заболеваниям. Зимовка: под снегом, до - 40℃; Изабелла — столовый сорт, гроздь до 200 граммов, созревает в конце сентября-начале ноября. Пурпурные ягоды. Характерный приятный запах и вкус. Минусы: слишком навязчивый вкус, ягоды может побить заморозком. Зимовка: укрытие не требуется, до - 27℃; Cristall — винный высокоурожайный сорт. Гроздь до 200 граммов созревает в начале августа. Зеленоватые мелкие ягоды. Вкус кисло-сладкий. Минусы: очень быстро созревает и сохнет или падает на землю. Зимовка: под снегом или укрытием, до - 29℃; Лидия — винный и столовый сорт. Гроздь 400 граммов, созревает конце октября. Ягоды красные с сиреневым налетом. Вкус земляничный. Минусы: ягоды может побить заморозком. Зимовка: укрытие не требуется, до - 27℃; Феномен — столовый сорт. Гроздь до одного килограмма вызревает в августе и долго сохраняется на лозе. Ягоды очень красивые янтарного цвета. Вкус сладкий с освежающей кислинкой. Минусы: растрескивание ягод при сырости. Зимовка: под снегом, мульчой или агротекстилем по дугам, до - 25℃.

«При этом есть всего три сорта — Лидия, Изабелла и Vítis amurénsis (виноград амурский, который выносит сильные морозы до минус 45℃) — не требующие укрытия, — утверждает в беседе с "Лентой.ру" бывший сотрудник Молдавского НИИ садоводства, виноградарства и виноделия Татьяна Лаптева. — Все остальные сорта в нашей стране могут зимовать без укрытия только южнее Ростовской области. Если вам предложили другие безукрывные сорта — вас просто обманывают».

«Я уже более десяти лет выращиваю на дачном участке два сорта винограда — это Изабелла и Лидия, — делится опытом с "Лентой.ру" садовод из Московской области Янина Горчакова. — Изабелла свободно оплетает веранду, закрывая ее от солнца и отлично переносит зиму без всякого укрытия. А вот более вкусная Лидия растет на специальной перголе, которую зимой я просто укладываю на землю вместе с лозой и укрываю лапником, а потом все засыпает снегом. Я знаю, что Лидия хорошо переносит морозы, но все-таки перестраховываюсь».

Эксперты «Ленты.ру» назвали 10 наиболее подходящих сортов для средней полосы России.

Как подготовить виноград к зиме

Основные этапы подготовки винограда к зиме:

В конце лета прекратить добавлять азотные удобрения;

В начале осени грунт вокруг кустов винограда перекопать с питательными веществами — золой, компостом и перегноем;

За 30-40 дней до укрытия обильно полить виноград и прекратить поливы;

В конце октября подкормить гранулированным калием и фосфором и перекопать. Можно дополнить подкормку магнием и цинком, что усилит морозоустойчивость;

После первых заморозков обрезать все невызревшие части винограда;

Провести профилактическую обработку фунгицидами, например, бордосской жидкостью (раствор медного купороса CuSO4 х 5H2O в известковом молоке Ca(OH)2);

У основания куста винограда уложить рубероид, шифер или доски;

Уложить лозу на покрытие (если оставлены длинные побеги) и подождать несколько дней.

Для Московской области иногда в порядке вещей, что на зиму вырезается до 90 процентов лозы.

Когда укрывать виноград на зиму

Для укрытия кустов винограда надо выбрать устоявшуюся ясную и сухую погоду. Точных дат укрытия для Подмосковья и средней полосы России нет — это может быть и конец ноября, и даже начало декабря.

Главное — успеть укрыть виноград до момента, когда температура воздуха опустится до -15 °С.

5 главных способов укрытия винограда на зиму

«Самое лучшее укрытие для винограда — снег, который предохраняет землю, а значит, и корневую систему винограда от промерзания, — считает Татьяна Лаптева. — Однако в России сильные морозы зачастую могут ударить до установления надежного снежного покрова. Часто дачники просто укладывают на землю или в неглубокие канавки обрезанную лозу и присыпают землей. Однако и этот способ ненадежен, поскольку бесснежная зима может привести к гибели винограда».

Эксперты «Ленты.ру» назвали основные популярные способы, как правильно укрыть виноград, а также их плюсы и минусы.

Вид укрытия: Хвойный лапник

Как укрывать: если лоза длинная, придавить кирпичами. Лапник уложить на высоту не менее 30 сантиметров;

Плюсы: дешево. Стопроцентная защита от сильных морозов. Земля быстро проветривается, и лоза не преет при оттепели. Есть антибактериальные свойства;

Минусы: не подходит для песчаных почв, поскольку корневая система в них не развивается вглубь, и сильный мороз может привести к гибели растения.

Вид укрытия: Маты из камыша

Как укрывать: маты, которые продаются в строительных магазинах укладывают в два слоя. Это обязательно;

Плюсы: дешево. стопроцентная защита от сильных морозов. Быстрое проветривание. Защита от вредителей;

Минусы: высокая цена. Небольшой срок службы: мат служит в среднем не более трех лет.

Вид укрытия: Мульча (перегной, листовой опад, опилки)

Как укрывать: на землю стелят пленку, чтобы мульча не напиталась влагой. Слой мульчи должен быть около 20 сантиметров. Сверху кладут лист шифера;

Плюсы: дешево. Подходит для всех типов почв;

Минусы: самый долгий процесс укрытия, который предполагает и хлопотную уборку весной. Есть вероятность скопления влаги и развития грибковых заболеваний.

Вид укрытия: Нетканые материалы (агроволокно, спанбонд)

Как укрывать: понадобится материал плотностью от 60 до 70 г/м². Его в два-три слоя укрепляют на дуги или натягивают на деревянный ящик, который размещают над лозой. Концы материала прижимают к земле кирпичами или колышками;

Плюсы: отличная вентиляция;

Минусы: высокая цена. Пока нет снега, может унести ветром.Не спасет от очень сильных морозов.

Вид укрытия: Пленка