Простой способ убрать плохой запах из холодильника

Все хозяйки знают, как непросто поддерживать порядок и уют в доме и квартире. Особенно когда дело касается холодильника. Однако есть один простой лайфхак.

Проблему с неприятными запахами в холодильнике решат кухонные губки. Возьмите одну чистую губку, сделайте разрез в виде кармашка и насыпьте в него несколько ложек соли. Оставьте ее в холодильнике на сутки. Все запахи уйдут.

Ранее сообщалось, что иногда случается так, что вы уже собрались выходить из дома, надели одежду, а от нее дурно пахнет. Времени на стирку нет. Однако есть способ решить ситуацию быстро.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.