Любители собак могут подтвердить ряд преимуществ, которые даёт наличие у них четвероногого друга.

Учёные из больницы Sinai Health и Университета Торонто обнаружили, что общение с собаками в детстве связано с полезными изменениями в кишечных бактериях. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, показало, что проживание с таким питомцем в возрасте от 5 до 15 лет связано с более здоровым микробиомом кишечника и снижением риска развития болезни Крона.

Научная работа проливает свет на то, как факторы окружающей среды влияют на возникновение воспалительного заболевания кишечника и может послужить основой для будущих профилактических стратегий.

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