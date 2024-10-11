Почему в новостройках остается все меньше балконов и лоджий

Если вы обращаете внимание на столичные новостройки, то наверняка заметили, что в них становится все меньше балконов и лоджий. У 20-25-этажных и выше домов все чаще абсолютно гладкие фасады, на которых выделяются разве что корзины для кондиционеров. Балконов нет даже в домах с окнами на воду или лес, и некуда выйти полюбоваться этой красотой. В чем же дело?

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Кладовка с видом

Опрошенные "РГ" риелторы говорят, что лоджии и балконы сейчас имеются в каждой четвертой строящейся квартире. Лоджии, впрочем, встречаются чаще - это помещения, встроенные внутрь дома, которые с трех сторон окружают стены. Балконы - выносные конструкции на плите, выпирающей из фасадной стены - встречаются совсем редко. Ну а в большинстве новых квартир нет ни того, ни другого. Нередко есть гардеробные, постирочные, два санузла, кабинеты, а лоджий и балконов - нет.

"Застройщики отмечают, что большая часть балконов и лоджий используются жителями как кладовки, - объясняет такую тенденцию управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. - Это не только значительно уменьшает естественную освещенность комнат, но иногда даже приводит к пожарам. Впрочем, на мой взгляд, забота о безопасности жителей и уровне инсоляции - не основная причина отсутствия балконов и лоджий во многих современных комплексах. Дело еще и в том, что квадратный метр в них дешевле, чем в обычных комнатах, так что полный отказ от этой опции - способ повысить маржинальность".

Лоджии и балконы сейчас имеются в каждой четвертой строящейся квартире

Да, квадратный метр лоджии и балкона не может стоить, как такой же "квадрат" внутри квартиры. Для лоджий используется коэффициент 0,5, для балкона - 0,3. Соответственно, если квадратный метр внутри квартиры стоит 300 тыс. рублей, то на лоджии его придется продавать за 150 тыс., а на балконе меньше чем за 100. А ведь это все нужно строить - для того же балкона необходимо отлить плиту, установить ограждения, зачастую сделать остекление. А заработаешь на этом - минимум.

Но причины отказа застройщиков от лоджий и балконов не только экономические. Ведь многие и правда используют лоджии и балконы как кладовки, вынося туда все подряд - лыжи, автомобильные колеса или санки. Но для этих целей в новостройках теперь часто делают настоящие кладовки в подвалах. Да, за них надо платить, но балкон и лоджия тоже не достаются бесплатно.

Есть у застройщиков и еще один резон не строить лоджии и балконы. Жильцы часто начинают их модернизировать по своему усмотрению - меняют остекление и даже ограждения, присоединяют к квартирам, захламляют. В итоге новые дома выглядят как хрущевки, где один балкон без остекления, в другом стоят темные деревянные рамы, а в третьем сияет белизной пластик. Таких примеров много. В подмосковной Лобне, например, сдали несколько домов ЖК "Лобня Сити" с большими балконами. Но жильцы остеклили многие балконы кто во что горазд и по виду домов теперь и не скажешь, что они новые. Присоединение балконов и лоджий к квартире тоже чревато - возрастают теплопотери.

Во французском стиле

Впрочем, если вы непременно хотите иметь выход на улицу из квартиры, без выбора не останетесь. Во-первых, предложения с балконами и лоджиями все же есть. Во-вторых, застройщики не стоят на месте и все чаще предлагают, например, французские балконы. Это когда в фасадной стене есть двери, а сразу за ними - ограждение по пояс. Выйти на такой балкон или поставить там кресло не получится, но подышать свежим воздухом - вполне.

"Все больше девелоперов предусматривают в своих комплексах и квартиры с террасами, - говорит Сырцов. - За год их число в продаже увеличилось на 83%. Террасы обычно рассчитаны на большие нагрузки, чем балконы, ведь они представляют собой выносные конструкции, прикрепленные к стене здания. К тому же террасы обычно просторнее. В результате они часто используются в качестве полноценных зон отдыха на открытом воздухе, где можно разместить садовую мебель, установить барбекю и выращивать растения".

Терраса отличается тем, что располагается на капитальном основании - обычно это крыша нижнего этажа или даже земля. Да, терраса вполне может находиться на первом этаже, образуя крохотный дворик. Как правило, квартиры с таким решением покупают любители отдыха на свежем воздухе - им не приходит в голову устраивать там кладовки.

Кстати

Пока застройщики отказываются от балконов в новостройках, жильцы сооружают их сами, преимущественно в старых домах. В Мосжилинспекции регулярно сообщают о балконах-самостроях, которые появляются на первых, а иногда и на более высоких этажах. Правда, в большинстве случаев такие постройки приходится сносить - согласовать их возведение крайне сложно. К тому же самострои представляют опасность, поскольку возводятся без проектов и расчетов.