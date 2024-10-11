Замена микроволновки: представлена доска для подогрева еды

Xiaomi продолжает расширять ассортимент кухонных устройств. На этот раз она представила Mijia Foldable Food Warming Board — доску для подогрева еды с нагревательным слоем из графена.

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Новинка может стать альтернативой микроволновке, позволяя подогревать еду, размораживать мясо, сушить фрукты и даже готовить тесто.

Доска складная и состоит из трёх частей, для каждой из которых можно настроить температуру отдельно. При этом поверхность под доской остаётся прохладной, что обеспечивает безопасность использования.

© XIAOMIYOUPIN

Всего предусмотрено пять температурных режимов от 40 до 130 градусов, что позволяет использовать доску для различных кулинарных задач. Верхняя часть устройства легко моется и безопасна для прямого контакта с продуктами.

Новинку уже можно заказать на платформе Xiaomi Youpin по цене 4800 рублей. Поставки планируется начать 23 октября.