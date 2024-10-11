Замена микроволновки: представлена доска для подогрева еды

Замена микроволновки от Xiaomi — доска для подогрева еды
Xiaomi продолжает расширять ассортимент кухонных устройств. На этот раз она представила Mijia Foldable Food Warming Board — доску для подогрева еды с нагревательным слоем из графена.
Новинка может стать альтернативой микроволновке, позволяя подогревать еду, размораживать мясо, сушить фрукты и даже готовить тесто.
Доска складная и состоит из трёх частей, для каждой из которых можно настроить температуру отдельно. При этом поверхность под доской остаётся прохладной, что обеспечивает безопасность использования.
Всего предусмотрено пять температурных режимов от 40 до 130 градусов, что позволяет использовать доску для различных кулинарных задач. Верхняя часть устройства легко моется и безопасна для прямого контакта с продуктами.
Новинку уже можно заказать на платформе Xiaomi Youpin по цене 4800 рублей. Поставки планируется начать 23 октября.