Специалисты объяснили, как правильно закрыть дачный сезон в этом году

Первые заметные заморозки пришли на юг Западной Сибири в конце первой декады октября. Синоптики обнадеживают – перед началом зимы в Новосибирск еще вернется потепление, но дачные дела пора заканчивать, предупреждают эксперты. В предстоящие выходные советуют убрать капусту, пригнуть малину и побелить садовые деревья.

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Когда рубить капусту

Капуста поздних сроков созревания до сих пор стоит на голых дачных участках под Новосибирском. Как рассказала VN.ru руководитель садового центра «Сияние» Наталья Иванцова, даже если кочаны выращивали для засолки, сейчас самое время их срубить.

«Капуста срубается после первых, не слишком значительных морозов. Заморозки в районе -3, -3,5 градусов она прекрасно выдерживает и становится более сладкой», – напомнила эксперт.

Дачникам стоит поторопиться – в предстоящие ночи в субботу и воскресенье столбик термометра опустится до -6, -8 градусов.

Напомним, если капуста предназначалась для хранения в свежем виде, а не для засолки, ее нужно было собрать пораньше. Примороженные кочаны будут хуже храниться – велика вероятность появления некрозных листьев.

Как правильно белить деревья осенью

Побелить деревья специальной садовой краской очень важно перед наступлением зимы, напомнила Наталья Иванцова. Обычная известка не поможет. Её смоет первым же осенним дождем. Между тем покраска защитит деревья от морозобоин.

«Обычно все красят деревья в апреле, накануне дня рождения Ленина. Но это для красоты, – уточнила Иванцова. – А сейчас нужно окрасить (чем выше, тем лучше), чтобы не было морозобоин. Зимой от перепадов температуры может просто разорвать кору, а белый цвет отражает яркие солнечные лучи».

В приствольный круг можно добавить биогумус в качестве питания, и после того, как подмерзнет земля, можно добавить перегной. Осенний влагозарядный полив Наталья Иванцова делать не советует. По её словам, перед самым началом зимы он может сильно уменьшить зимостойкость растений.

«Дерево к зиме запасает питательные вещества в виде сахаров. Обильным поливом мы эти сахара растворяем. Ну, грубо говоря, если мы банку с вареньем выставим на мороз, с ней ничего не случится, а компот на морозе разорвет. Тоже самое и с деревьями – их может разорвать до сердцевины», – предупредила Иванцова.

Сроки пригибания малины

Пригнуть малину в ближайшие выходные и не затягивать до холодов советует заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев. После морозов толстые стебли малины будут не гнуться, а ломаться.

«Желательно её пригнуть уже, если там будут листья ничего страшного. Пригибать малину нужно как можно ближе к земле, чтобы она полностью зимовала под снегом», – рекомендует агроном.

Отплодоносившие старые и больные побеги нужно вырезать как можно ниже, не оставляя пеньков. Важно убрать малину, пораженную пурпурной пятнистостью, и все слабые, тонкие веточки.

«В огороде уже пора заканчивать – надо прибраться, чтобы мусора не было, чтобы мышей не разводить. Все на консервацию», – подытожил Мармулев.

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