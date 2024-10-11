Эксперты рассказали, как уберечь растения от зимних холодов

Для сохранения растений на даче важно до холодов успеть обрезать их и занести домой, рассказала «Радио 1» садовод Екатерина Косолапова. По ее словам, такой способ подойдет для редких сортов цветов, однако с некоторыми однолетними-одноразовыми растениями все-таки лучше расстаться.

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«Для желающих сохранить какой-то редкий сорт и в целях экономии можно прочеренковать эту культуру. Занести домой петунии, срезать с них череночки, а ближе к февралю срезать еще раз черенки и укоренить их в торфо-песчаной смеси с применением корнеобразователей или стимуляторов роста. Таким образом мы обновим растение и получим новый посадочный материал к сезону», — пояснила она.

Чтобы сохранить пеларгонии и фуксии, нужно их коротко обрезать и разместить дома на подоконнике, где не будет слишком жаркою Если зимой от яркого солнца они начнут просыпаться, то придется их снова обрезать. Как только холода уйдут, цветы снова можно будет вынести на улицу, посоветовала Косолапова.

При этом деревца и кустарники, по ее словам, нужно окучить торфом или натуральной корой лиственницы, а потом сделать шалаши или укрыть натуральной мешковиной, маскировочными сетями.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что традиционно дачный сезон в России завершается в октябре. По его словам, в этом году теплая погода действительно задержалась, поэтому садоводы не спешат завершать сезон, однако уже стоит позаботиться о заключительных работах на участке.