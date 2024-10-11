Как правильно измерить температуру в квартире

Отопление дали, а в квартире всё равно холодно? Мы расскажем, как правильно сделать замер температуры, чтобы добиться перерасчёта, а главное — нормализации температурного режима в помещении.

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Шаг 1

Если в вашей квартире холодно, напишите обращение в домоуправляющую компанию. Её сотрудники должны прийти, осмотреть систему отопления, по возможности выявить неисправности или определить другие причины несоответствия температурного режима.

Шаг 2

Сделать замер температуры и составить акт в двух экземплярах, один из которых остаётся у владельца квартиры.

Акт нужен для того, чтобы собственник (наниматель) впоследствии мог обратиться за перерасчётом платы за отопление в контрольно-надзорные органы, если проблема не будет решена, или защитить свои интересы в суде. В акте должны быть указаны место, дата, время проверки и выявленные нарушения или их отсутствие.

Чтобы составить акт, который будет иметь юридическую силу, необходимо соблюсти ряд условий:

Нельзя влиять на температуру в помещении искусственно — открывать окна, включать обогреватели;

Фиксировать температуру необходимо в пасмурный день, чтобы солнце не нагревало воздух;

Когда на улице температура воздуха выше минус 5 °С, светит солнце, замеры не производятся;

Если двери, окна или стены не герметичны, то требуется ограничить приток воздуха;

Измерения проводятся в двух комнатах (кроме однокомнатной квартиры);

Температура фиксируется на расстоянии не менее полуметра от наружной стены и приборов отопления и не ниже 60 см от пола;

Замеры должны производиться с помощью сертифицированного и поверенного прибора;

Чтобы акт имел юридическую силу, нужно чтобы его составляли представители управляющей компании или Госжилинспекции.

Шаг 3

Убедитесь, что по результатам замеров температура ниже нормативной.

По нормам в жилых помещениях она должна быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах — +20 °C);

в районах с температурой наиболее холодной пятидневки в жилых помещениях — не ниже +20 °C (в угловых комнатах — +22 °C).

Шаг 4

Если акт составлен, нарушения температурного режима в квартире выявлены, напишите обращение в управляющую компанию и потребуйте принять меры. Помните, ваша жалоба должна быть зарегистрирована.

Шаг 5

Если ДУК игнорирует обращение, жалуйтесь в Госжилинспекцию и Прокуратуру.