Crocs начала продавать резиновые кроксы для собак

Американский бренд Crocs представил резиновые сабо для собак. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Марка начала продавать кроксы, которые имеют аналогичный классической модели дизайн. Обувь для собак представлена в двух цветах: розовом и зеленом. Отмечается, что они светятся в темноте, чтобы владельцы могли видеть питомцев во время вечерних и ночных прогулок. Стоимость таких кроксов составляет 50 долларов (4797 рублей).

В феврале 2023 года тренд на резиновые кроксы у невест стал предметом споров в сети.

Информация о закрытии магазинов Crocs в России появилась в марте 2022 года.