Без шведской стенки: трендовый декор в скандинавском стиле

Стиль хюгге в лучших традициях Дании и Швеции удерживается в топе самых популярных направлений в дизайне интерьеров вот уже несколько лет подряд. В российских реалиях холодный и сдержанный интерьер особенно аутентичен. Дизайнер с 8-летним стажем Ася Алимова рассказала нам о моментах, которые стоит учитывать при подборе декора в скандинавском стиле.

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Как зарождался стиль хюгге

Основная особенность данного направления — простота и сдержанность во всем. Для поклонников минимализма трудно подобрать что-то более подходящее по настроению. Странами-прародителями этого направления в дизайне стали Дания, Швеция и Финляндия. Здесь еще в начале прошлого века местные жители обставляли свои дома неброскими предметами, по возможности из натуральных материалов. В результате долгой работы северных дизайнеров интерьера мы получили вполне четкое представление, что должен включать в себя хюгге — комфорт, естественность форм, свет и функциональность.

О чем стоит задуматься, если вы планируете обустроить квартиру или дом в скандинавском стиле

Меньше гаджетов

Если вы являетесь большим поклонником современных технологий, вам придется непросто, так как хюгге не особо жалует телевизионные установки и обилие платформ для игр. Ася:

«Помещение, где вы планируете воплотить данный стиль интерьера, должно стать местом тишины и покоя. Пикающие и мигающие приставки и телефоны нарушат всю эстетику».

Это не значит, что вы должны отказаться от современных устройств, в этом случае просто выделите одну или несколько комнат под данный стиль.

Организовываем систему хранения

Все предметы в помещении в стиле хюгге функциональны. Даже простые полки и вешалки для одежды могут стать частью стильного интерьера, при этом не потеряв своих основных свойств. Кстати, если вы нечасто используете вешалку, ее можно применять как платформу для цветов в горшке, которые можно подвешивать.

Полки для хранения вещей должны быть встроены в интерьер и не мешать передвижению по комнате, так как скандинавский стиль подразумевает много свободного пространства и света. Идеально, если полки будут двигаться и вы сможете устанавливать разные конфигурации в зависимости от их наполнения.

Кожаная мебель

Как уже говорил наш эксперт, скандинавский стиль подразумевает натуральные материалы. Однако кожаная мебель не так уж часто используется в хюгге-стиле, несмотря на максимальную естественность. Кресла или диван из кожи будут слишком утяжелять пространство, чего не скажешь о деревянных стульях в грубой обработке и с кожаными вставками на спинке или сидении.

Рейки

Деревянный предмет декора — стильное дополнение к вашему северному интерьеру. Наш эксперт предупреждает, что в небольшом пространстве деревянные рейки лишь сузят комнату еще больше. Подобное дизайнерское решение лучше подходит для больших помещений, где необходимо провести зонирование.