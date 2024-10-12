Как эффективно постирать тюль

Тюль приходится часто стирать, особенно если в доме живут дети и животные. Не вся бытовая химия справляется с этим сразу, поэтому вот четыре секрета успешной стирки.

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Перед стиркой тюля засыпьте в барабан стиральной машинки полстакана соды, а в отсек для кондиционера налейте полстакана уксуса. Стирайте на деликатном режиме.

После стирки возьмите пару ложек картофельного крахмала и смешайте с литром холодной воды. Залейте в отсек для кондиционера и включите полоскание.

От желтизны хорошо помогает лимонный сок. Влейте его в отделение для стирального порошка и постирайте в деликатном режиме.

И последнее — можете использовать кондиционер для белья. Добавляйте его и стирайте тюль в деликатном режиме.

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