Какие цветы посадить на даче осенью

Пришло время осенней посадки цветов. Хлопоты в саду не будут для вас затруднительны, если сразу составить план действий. Какой — рассказывает «Вечерней Москве» биолог Михаил Краснов.

© Вечерняя Москва

Очень хочется, чтобы в зиму сад ушел ухоженным, а по весне встретил нас ранним цветением различных подснежников. Для этого стоит немного похлопотать сейчас.

Первое: надо до морозов выкопать и убрать на хранение те цветы, которые в этом нуждаются. Например, это клубневые бегонии. Возможно, они еще радуют вас цветением, но все же еще до морозов их стоит выкопать, клубни отряхнуть от земли и убрать в картонной (дышащей) коробке в нижнее отделение холодильника или в подвал. Убирают на хранение и луковицы гладиолусов.

Второе: не нужно тратить время на обрезку печеночниц, бадана, барвинка, большинства почвопокровных и стелющихся растений, включая шиловидные флоксы. Не стоит обрезать и злаки. Они лучше перезимуют как «стожки», под кучкой собственных листьев.

Третье: кого стоит постричь — так это пионы (оставьте «пеньки» небольшой высоты), поздние осенние хризантемы, аквилегию (водосбор), японскую анемону, астильбу, рудбекии, лилейники. Скорее всего, все они спокойно переживут зиму и так, но если у вас есть мульча — порадуйте растения, им от нее будет только лучше. Спокойно перезимуют и ирисы, и кровохлебка (ее можно накрыть срезанными стеблями). Клематисы некоторые оставляют на опорах и обрезают по весне, но растение будет довольно, если его спустить с опоры и уложить на земле колечком, а сверху попозже укрыть лапником или «нетканкой», так ему точно будет зимовать комфортно. Накрывать растения на зиму нужно позже, в зависимости от погоды.

Василек: радует дважды

Неприхотливый василек обычно цветет дважды — очень долго в первой половине лета и вторично под осень. Дополняет посадки настурции, алиссума, флоксов, декорирует нижнюю часть хризантем.

Гвоздика: украсит любую клумбу

Это растение — украшение любой клумбы и рабатки. Растет гвоздика кустиком, имеет двухлетний цикл развития и обычно самопосевом продолжает жить на выбранном месте годами. Хорошо смотрится рядом с декоративно-лиственными растениями.

Астры: посади в мороз

Подзимние посадки астр дают прекрасный результат, только сеять семена надо по мерзлой земле. Сделайте на перекопанной почве, в которую добавили золу и немного перегноя, борозды, посейте семена и присыпьте слегка землей. Весной место посадки разумно накрыть нетканым материалом, и всходы появятся на пару недель раньше, чем бывает обычно.

Адонис: порадует все лето

Адонис будет вас радовать цветением все лето, но если лето окажется слишком жарким, отцветет чуть быстрее. Изумительное растение для групповых посадок, хорошо сочетается с настурциями, маргаритками.

Маттиола: зальет все ароматом

Любите, когда сад наполнен ароматом? Сажайте маттиолу. Точнее, сейте. У беседки, под окном, у дорожки — выбирайте для нее место даже на солнце, она терпелива даже к засухе. Цветение начинается с июня и длится до заморозков. Важный момент: семена маттиолы надо сеять по уже мерзлому грунту. Вскопайте почву, где нужно, насыпьте семена и присыпьте их землей, не поливая. Растение в дальнейшем размножается самосевом и на одном месте растет десятки лет.

Лаватера: стоит только оценить

Многие любители цветов почему-то не оценивают лаватеру по достоинству. А зря! Она очень хорошо выглядит и в групповых посадках, и отдельно — например, на фоне забора или стены дома. Растение любит отсутствие влаги, растет все лето, формируя пышный куст до 120 см в высоту! Зацветет она через два месяца после первых всходов и будет цвести все лето. Можно посеять ее осенью — туда, где посажены ранние луковичные, тогда они отцветут, и лаватера заполнит собой опустевшее место в цветнике.

Виола: надо выбирать

Посеять таким образом гибридные сорта виол не получится, их выращивают только через рассаду. А другие виолы — пожалуйста, посейте ее хоть на солнечных участках, хоть в полутени, она очень неприхотлива.

Бархатцы: сэкономим

Посев бархатцев оправдывает себя, если планировать дальнейшую весеннюю пикировку растений. Иногда это удобно и оправдано экономически: посев в разы дешевле посадок рассады.

Дельфиниум: нужна опора

Шикарное высокорослое растение с одним минусом — оно очень хрупкое. Так что сеять дельфиниумы лучше недалеко от теоретически возможной опоры: забора, изгороди. В случае, если место посева будет подвержено ветрам, сохранить дельфиниум без потерь не удастся — его высокие побеги поломаются, так что сразу обеспечьте ему подвязку.

Календула: проверена годами

Давно проверенное растение благодарно зацветет ранней весной. Сортов календулы сейчас море, так что из посеянных под зиму растений можно создать яркую многоцветную композицию.

Космея: яркий акцент

Известное также как «космос». Веточки растения усеяны нежными крупными цветками. Выглядит шикарно, хотя и простенько. Очень эффектно выглядит в смешанных посадках и рядом с хвойниками.

Лобулярия: станет изюминкой

Этот невысокий однолетник (не более 25 см в высоту) идеально подходит для обрамления клумб и садовых дорожек. Может показаться, что в сад приземлилось маленькое белое облачко, так эффектно смотрится цветущая лобулярия на фоне зелени. Растение лучше посеять в «школку», откуда потом, когда по весне появятся всходы, вы пересадите его в стадии 3–4 настоящих листьев на постоянное место. Лобулярия в целом неприхотлива, но плохо переносит засуху, без поливов быстро отцветает и теряет декоративность.

Кстати

Лучшие условия для посадок осенью — легкий минус. Семена, которым по инструкции нужна стратификация, лучше высевать после первого снега. Но грядку для них готовят заранее, пока почва промерзла не до конца. Причем посев цветов под зиму делают гуще, чем весной, чтобы предотвратить низкую всхожесть из-за возможных сильных морозов. Чрезмерно густые всходы по весне нетрудно проредить.

Вот в чем вопрос

Цветоводы много лет не могут договориться о том, что лучше — обрезать хосты под зиму или нет. Аргументов у адептов каждого «движения» полно: одни говорят, что, когда растение лишается листьев, оно принимается их растить заново — еще до холодов, отчего слабеет и в итоге уходит под зиму слабым. Другие уверяют, что под зиму хоста впадает в спячку и никакие листья наращивать не начнет. Биологи считают, что правы вторые. Так что после засыхания листья хосты лучше обрезать или оборвать, а оставшуюся розетку замульчировать.

Плюсы-минусы осеннего сева

К явным преимуществам подзимней посадки относятся:

Экономия времени и сил весной;

Отсутствие необходимости искусственной стратификации семян: за осень и зиму она происходит естественным образом, и всходы весной получаются крепкими и стойкими;

Цветение растений уже в первый год вегетации;

Более раннее цветение.

Недостатков у раннего сева не так много:

Пониженная всхожесть семян (из-за этого рекомендуется более густой посев);

Необходимость выбора морозостойких сортов растений;

Некомфортные условия работы осенью.

Рекомендованные к посадке под зиму

Общее правило при посадке цветочных луковиц заключается в том, чтобы посадить их на глубину, равную тройной высоте луковиц.

Расстояние между луковицами — примерно 5–10 сантиметров, в зависимости от их размера, ширина междурядий — до 25 сантиметров.

Исключение составляют гиацинты и нарциссы — глубина их посадки составляет двойную высоту луковиц.

Однолетники

Алиссум, годеция, иберис, хризантема однолетняя, календула, астра однолетняя, космея, гвоздика однолетняя, левкой, мак, кларкия, нигелла, эшшольция, бархатцы, амарант, лаватера, вербена, антирринум, резеда, настурция, портулак, ипомея.

Двулетники

Прострел, рудбекия, примула, гвоздика, незабудка, мальва, наперстянка, маргаритка, колокольчик.

Луковичные

Тюльпан, нарциссы, пушкинии, мускари и другие мелколуковичные.