Ученые придумали способ замедлить старение домашних кошек

Удмуртские ученые создали уникальные добавки к корму, замедляющие процесс старения домашних кошек. Проект поддержали бизнесмены. Он успешно прошел испытания на животных различных пород.

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По данным НТВ, одним из первых тестировщиков корма стала заводчица мейн-кунов Евгения Кошечкина. В ее доме живут 22 кошки. Первые анализы показали улучшение показателей почек. В настоящее время все четвероногие в ее доме питаются антивозрастным кормом и чувствуют себя отлично.

В исследовании приняли участие 59 кошек, большинство из них бездомные с непростой судьбой. Анализы и обследование подтвердили, что омолаживающие добавки положительно сказывается на здоровье питомцев.

Разработчики отметили, что производители зоотоваров зачастую акцентируют внимание на маркетинге, а не на пользе. Кроме того, процесс старения кошек изучен недостаточно.