Дизайнеры рассказали о модных цветах в интерьере 2025

В 2025 году цветовыми трендами в интерьере станут спокойные природные оттенки. Яркая палитра уйдёт на второй план в виде элементов текстиля. Как сделать квартиру модной и уютной, «Клопс» рассказали ведущие дизайнеры.

Актуальны приглушённые землистые и природные тона: например, мягкий зелёный шалфей и все песочные оттенки. Спокойные цвета полюбились многим людям, так как создают атмосферу уюта и спокойствия.

«Песочный, терракотовый, серый, бежевый, оливковый. Эти цвета можно использовать в качестве базовых», — предложила дизайнер-визуализатор Юлия Орлова.

Актуальные цвета стен — 2025

Палитру модных цветов в дизайне интерьера дополнят пять новых оттенков:

Красно-оранжевый оттенок (Sunburn). Подходит для оформления гостиной или рабочего кабинета.

Сложный тёмно-оранжевый оттенок (Pureed Pumpkin). Цвет успокаивает и создаёт уют.

Сочный красный оттенок (Cherry Tomato). Используется в смелых проектах.

Тёмно-зелёный оттенок (Rain Forest). Расслабляет и даёт эффект глубины

.Светлый сероватый оттенок (Starlight Blue). Добавляет лёгкости и воздуха пространству. Подходит для оформления спальни, ванной или детской.

«Трендовые цвета 2025 года отлично сочетаются как друг с другом, так и с базовыми классическими оттенками. Тёмно-зелёный гармонично раскроется с терракотовым и с оттенком миндального молока», — обратила внимание арт-директор мебельного бренда Наталья Веденова.

«Не исключено, что фаворитом станет именно тёплый серо-бежевый цвет», — подчеркнула дизайнер интерьеров, почётный член Союза дизайнеров и архитекторов Анастасия Шумова.

К нему хорошо подойдут полы в тонах натуральной древесины, например, медовый дуб. Что касается мебели, то здесь дизайнеры рекомендуют присмотреться к мягким глинистым оттенкам.

Яркие акценты обязательны

Если ваша комната оформлена в природных оттенках, к ним стоит добавлять яркие элементы: например, подушки глубоких изумрудных или винно-красных тонов. По словам Юлии Орловой, альтернативой подушкам прекрасно может стать ковёр. Он отлично впишется в интерьер, если будет бирюзовым или цвета пряной горчицы.

«Такие сочетания никогда не перегружают пространство и не создают визуального шума», — отметила дизайнер Анастасия Шумова.

В качестве акцентного дизайнеры также предлагают использовать чёрный цвет. Мебель, светильники и декор в такой палитре смотрятся очень современно и дают эффектный контраст. Чтобы сбалансировать тёмные зоны, специалисты советуют сочетать чёрный цвет с отражающими поверхностями.

«Это могут быть глянцевые фасады, зеркала или стекло. Интересный приём позволяет правильно рассеивать освещение», — порекомендовала Юлия Орлова.

Натуральные материалы приветствуются

Интерьер будет приближен к экостилю. Стоит присмотреться к фактурам и материалам из дерева, натурального камня и металла.

Камень. Отлично смотрится как элемент декора. Выразительный рисунок имеют гранит, кварц и мрамор.

Металл. Хорошо смотрится в сочетании с деревом, стеклом и тканью. До сих пор актуальны в отделке бронза, золото и латунь. Но дизайнеры не исключают, что скоро станут использовать и холодные серебристые оттенки металла.

Дерево. Природный материал визуально приятен и создаёт физическое ощущение комфорта и уюта. Прекрасно сочетается с металлом.

Стекло. Прозрачные перегородки разделяют пространство на функциональные зоны, например, между спальней и рабочим местом. А стеклянные фасады шкафов для большего уюта украшают подсветкой.

Полезные советы от профессионалов

«Первая рекомендация — это шторы под потолок. Такое решение визуально увеличивает пространство», — поделилась хоумстейджер Софья Володина.

Всегда очень выигрышно для интерьера смотрятся зеркала, установленные напротив окна. Весь проникающий свет с улицы будет отражаться в помещении.

Прежде чем красить стены полностью, протестируйте цвет на небольшом участке. Так вы сможете посмотреть, как он выглядит при различном освещении — искусственном и естественном.

«Не забывайте, что тёплый свет подчеркнёт натуральные оттенки и интерьера и создаст уютную атмосферу», — отметила Юлия Орлова.

Если не рискуете попробовать трендовый цвет на стенах, можно приобрести такие элементы декора. Например, подушки, вазу, торшер, цветочный горшок или плед. Но важно не перегрузить пространство, поэтому выбирайте один предмет, который станет интересным ярким акцентом.