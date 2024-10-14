Какими были стиральные порошки полвека назад

В октябре 1933 года американцы начали выпускать первый в мире стиральный порошок. «Вечерняя Москва» сравнила, какими средствами пользовались домохозяйки раньше и какие применяют теперь.

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Первое средство для стирки называлось Dreft. Его до сих пор используют в некоторых странах мира. И даже в России оно какое-то время продавалось. В нашей стране прототипы современных средств для стирки появились чуть меньше сотни лет назад. Инновационной новинкой стал порошок «Новость», выпущенный в 1957 году. Тогда его главным свойством стал уникальный натуральный компонент — кашалотовый жир.

Сегодня производители подходят к своим формулам более изобретательно, но стараются также делать акцент на не слишком агрессивных, натуральных компонентах.

Вечная белизна

Эффективным отбеливающим порошком в СССР считался «Кристалл». Он помогал убирать последствия случайно окрашенных тканей.

Растения помогают

С XIX века хозяйки нередко добавляли во время стирки мыльнянку, или мыльный корень. Это растение помогало сделать белье чище.

Сода на все случаи жизни

Сода помогала убрать сложные загрязнения с вещей и вернуть им первоначальный цвет. Особенно популярны такие средства для стирки детских вещей. Сейчас соду тоже используют в быту.

Для цветного

Прорывом в бытовой химии стал стиральный порошок «Астра» , который помогал очистить одежду из натуральных тканей, не испортив ее. Состав средства был щадящим и эффективным, за что очень ценился среди хозяек.

Натереть и постирать

Долгое время универсальным средством для стирки у хозяек было хозяйственное мыло. Оно отличалось своей эффективностью и было доступным. Рецепт хорошей стирки — настрогать его на терке и отправить в горячую воду вместе с вещами.

Гладко и чисто

В прошлом после стирки многие предпочитали использовать крахмал — с ним белье выглядело белее и свежее, меньше мялось. Волокна ткани были защищены от сильного загрязнения еще долгое время.

Прямая речь

Юрий Орлов, кандидат химических наук:

«Известна масса поверхностно-активных моющих средств. Они все проверены, их активно используют, и они безопасны. Нет никакой необходимости выбирать вместо порошка гель, капсулы или еще какую-то альтернативную форму — основа все равно та же самая».

Выбираем экосостав

Сейчас в моде все экологичное. Порошки тоже такими бывают. Они в первую очередь рекомендованы для стирки детской одежды и вещей аллергиков. Плюс их в том, что они не содержат агрессивных компонентов и сильнодействующих веществ (к примеру, фосфатов и отдушек), опасных для человека и окружающей среды.