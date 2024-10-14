Агроном призвал провести обработку деревьев мочевиной

В октябре кроме побелки стволов для защиты садовых деревьев, необходимо провести опрыскивание сада мочевиной. Такое орошение деревьев предупреждает развитие парши, грибковой инфекции, пятнистость и размножение паразитов. Рекомендуется приступать к обработке, когда листьев на деревьях практически не остаётся.

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«В противном случае концентрированный состав способен вызвать ожоги и преждевременное опадание листвы. Омертвевшие участки коры удаляются металлической щёткой, высохшие и гнилые веточки — обрезаются. Не стоит опрыскивать сад, если температура воздуха опускается ниже +5°C», — цитирует издание «Аэро-Сити» кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Чернуху.

Почву под деревьями и кустарниками необходимо вскопать и взрыхлить. Обработке подлежат не только растения, но и опавшие листья. На 10 литров воды потребуется 500 г мочевины.

Смесь тщательно перемешивается, а затем несколько раз процеживается через марлю. Поражённые фрагменты бережно удаляются, чтобы карбамид активнее проникал к участкам, где живут паразиты.

Если вредители или болезни поражали растения, то нужно ещё обработать почву и в теплице биологическими или химическими средствами защиты, лучше широкого спектра действия (например, фитоспорин, медный купорос, марганцовка). При применении медного купороса не следует превышать рекомендуемые нормы. Для обработки почвы нужно использовать 1%-й раствор (100 г медного купороса разводим в тёплой воде, доводим объём до 10 л и сразу же опрыскиваем или проливаем из лейки поверхность почвы из расчёта 2 л на 1 кв. м).

Хлорсодержащая бытовая химия является бюджетным средством. В её составе есть 30%-й гипохлорид. Его разбавляют 1:1 с водой и обрабатывают теплицу снаружи и внутри. При работах обязательно использовать маску и очки.