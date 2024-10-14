Как правильно пользоваться бытовой химией

Домашние чистящие средства могут быть опасны для здоровья. Об этом в разговоре с «Известиями» россиянам напомнили эксперты.

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Например, опасно средство для прочистки труб, которое при попадании внутрь может вызвать химический ожог внутренних органов, рассказал доцент научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Тимофей Мосеев. Марганцовка является сильным окислителем — она может навредить даже при простом вдыхании.

К потенциально отравляющим средствам бытовой химии относятся чистящие средства для кухни и ванной, многие из которых содержат сильные кислоты или щелочи, хлорсодержащие смеси, рассказала доктор фармакологических наук, профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии медицинского института РУДН Елена Успенская. Они опасны даже при попадании на кожу или вдыхании.

Эксперт перечислила вредные вещества, которые содержит бытовая химия. Так, средства для мытья окон и стекол содержат аммиак (опасен при вдыхании в больших количествах). Моющие средства для посудомоечных и стиральных машин также содержат активные химические вещества, способные вызвать раздражение дыхательных путей и кожи.

При попадании на кожу средство необходимо как можно скорее смыть водой и нейтрализовать, исходя из природы агента. Кислоту следует нейтрализовать щелочью и наоборот. В случае попадания капель в глаза необходимо промыть их водой или двухпроцентным раствором натрия гидрокарбоната (содой), посоветовала эксперт.

Ранее специалисты назвали домохозяйкам способы отмыть раковину от известкового налета без бытовой химии. Сделать это удастся с помощью уксуса и соли. Рекомендуется 100 миллилитров столового уксуса смешать с 50 граммами соли, нагреть в микроволновой печи до температуры около 70 градусов, затем вымыть мойку полученным раствором.