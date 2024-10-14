Кинолог дал рекомендации по отучению щенков кусаться

Щенок может укусить хозяина во время игры или в процессе коммуникации, объяснил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Щенки кусаются по разным причинам — это может происходить в процессе игры из-за проявления природных инстинктов или как способ сообщить о нежелательной коммуникации с хозяином. Не стоит оставлять это поведение без внимания, поскольку оно может закрепиться и повторяться во взрослом возрасте», — порекомендовал кинолог.

Чтобы отучить щенка кусаться, в первую очередь нужно убедиться, что он здоров и не испытывает боли. В процессе смены зубов нужно подбирать специальные игрушки питомцу, чтобы он мог их грызть и жевать. Для этого подойдут специализированные игрушки или лакомства, которые можно приготовить самостоятельно: нарезать морковь или тыкву и предложить любимцу, пояснил Голубев.

Если причина не в смене зубов и не в здоровье в целом, то хозяину нужно заниматься воспитанием щенка. Любые игры, где собака кусается, назойливые преследования с покусами должны быть строго запрещены. Для этого следует использовать запрещающую команду «Нельзя!», после чего переключить внимание щенка на игрушку.

«Эти правила должны быть установлены сразу, как только малыш окажется у вас дома. Научить щенка правильному поведению проще, чем перевоспитывать взрослую собаку», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что собака крупной породы акита-ину напала на ребенка в Подмосковье. Четырехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии — у нее диагностировали травму черепа.