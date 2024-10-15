Как обновить интерьер семейной квартиры

Согласно поставленной задаче, команде дизайнеров предстояло обновить квартиру площадью 100 кв. м в популярном жилом комплексе Челябинска. Семья заказчицы — это четыре человека: родители, сын и дочь. Бюджет был довольно ограничен, но при этом часть имеющейся отделки можно было оставить. Например, напольное покрытие и обои в одной из спален.

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По результатам всех работ центром притяжения интерьера стало объединенное пространство кухни-гостиной. Здесь можно удобно расположиться всей семьей на огромном мягком диване, пригласить в гости большую компанию или собраться за круглым столом на семейный обед. Напротив мягкой зоны для совместных просмотров кинофильмов установлен широкоформатный телеэкран.

Никаких лишних элементов: каждый квадратный метр используется рационально. Через огромные окна солнце заливает светом каждый уголок квартиры, и авторы проекта не стали препятствовать этому. На окнах появились лишь легкие полупрозрачные шторы.

Хозяйка дома постаралась своими силами освежить интерьер спальни и незадолго до обращения к дизайнерам из IN design interior studio поменяла в спальне обои. Новые обои гармонично вписывались в предлагаемые интерьерные решения, поэтому их решено было оставить. В той же цветовой гамме был подобран и домашний текстиль — портьеры, покрывала, диванные подушки. Для заказчицы был создан бьюти-уголок с местом для хранения косметики, украшений и других женских штучек.

Особым пожеланием хозяйки было обустройство гардеробной. До этого вещи хранились в угловом шкафу, но авторам проекта удалось выделить место под полноценную гардеробную. Ее цвет совпадает с цветом стен, и после всех преобразований гардеробная стала похожа на стильную шкатулку.

Дочка хозяйки — будущая школьница, поэтому ее комнате требовались функциональные перемены. Однако девочка пока еще находится в нежном возрасте, и подчеркнуть это обстоятельство дизайнеры постарались с помощью выбранных оттенков и аксессуаров.

Декоративные панно с изображением цветов, животных и диковинных птиц поддерживают веру в сказку, а различные оттенки пыльной розы и бирюзы, сочетающиеся с белыми шкафом и комодом, будут мягко прививать понимание работы с цветом и законов гармонии. Прямо у окна расположен длинный письменный стол. Места для хранения продуманы так, чтобы маленькая школьница сумела разместить здесь все самое необходимое и что-нибудь еще.

В основе концепции комнаты сына заказчиков — минимализм и четкость линий. Здесь есть все, что нужно для учебы и полноценного отдыха. У окна — рабочее место с системами хранения и удобным креслом. В центральной части комнаты расположена зона отдыха с комфортной кроватью. А рядом — стильный компактный диван, где можно разместиться с друзьями. Зонирование подчеркнуто разными фактурами в отделке стен: кирпичной кладкой, деревянными панелями и гладкими однотонными поверхностями.

Комната выдержана в глубоких серых, синих и коричневых тонах. Несмотря на насыщенные цвета, пространство не выглядит мрачным и перегруженным — светлый пол и белый потолок добавляют помещению воздуха.

После преображения детские комнаты стали гораздо удобнее и теперь соответствуют возрасту и запросам их обитателей.

При работе с санузлом авторы проекта предложили использовать фактуру натурального камня. Его любят за универсальность и особый шик, потому этот тренд никогда не выходит из моды. Сантехника и аксессуары белого и серого цветов идеально вписались в созданное пространство.

После завершения всех работ квартира приобрела совсем другой вид. Заказчица осталась довольна результатом, ведь ее семья продолжает жить в привычном месте и при этом каждый получил для себя обновленное, комфортное и стильное пространство.