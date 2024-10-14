Как отпугнуть воров в зимние месяцы

Отпугнуть дачных воров в зимние месяцы поможет видимость присутствия хозяина дома, поделилась с aif.ru доцент РЭУ им. Плеханова Елена Зацаринная. По ее словам, освещение на участке точно не понравится преступникам.

Например, можно установить на участке светильники с датчиками движения, которые будут включаться сами по себе. Их можно разместить и на подходах к дачному владению, ведь освещение всегда не на руку злоумышленникам. Хотя в таком случае придется, конечно, немного переплачивать за электричество, — подчеркнула доцент.

Она добавила, что хорошим вариантом станет установка сигнализации, видеонаблюдения или хотя бы имитации камер. Можно заключить договор с охранной компанией, сотрудники которой будут патрулировать поселок. Стоит также застраховать дачный дом и имущество в нем, если его украдут или испортят. Так владелец сможет рассчитывать на возмещение убытков. Поддержка соседей по даче будет также нелишней.

Нужно помнить о крепких замках, решетках на окнах, закрытых ставнях и остальных похожих мерах безопасности. К тому же не стоит хранить на даче особо ценные вещи, подытожила Зацаринная.

Ранее садовод Екатерина Косолапова рассказала, что для сохранения растений на даче важно до холодов успеть обрезать их и занести домой. По ее словам, такой способ подойдет для редких сортов цветов, однако с некоторыми однолетними-одноразовыми растениями все-таки лучше расстаться.