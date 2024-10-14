Какие ошибки при обращении с газом опасны для жизни

Такие ошибки обращения с газом, как установка соответствующего оборудования «домашними» мастерами, может стоить россиянам жизни, поделился с LIFE.ru главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков. По его словам, газ — это очень опасное вещество.

Инженер отметил, что неправильная установка газовых плит является одной из наиболее распространенных причин аварий. У «домашних» мастеров может быть недостаточно опыта, что не только подвергает жильцов смертельной опасности из-за риска утечки газа, но и лишает технику гарантии.

Для обеспечения максимальной безопасности всегда доверяйте установку и подключение газового оборудования сертифицированным специалистам. Регулярно проверяйте состояние соединений и при малейших признаках утечки немедленно вызывайте аварийную службу, — подчеркнул Волков.

Он добавил, что опасны также использование старого или испорченного газового оборудования и игнорирование регулярного техобслуживания, которое необходимо проводить хотя бы раз в год. К тому же к авариям могут привести засорение вентиляционных каналов, неправильная эксплуатация газового оборудования, например для обогрева квартиры, и отсутствие знаний о том, что нужно делать при утечке газа.

Ранее МЧС России сообщило, что взрыв газа с последующим пожаром произошел в квартире на улице Ладыгина в Уфе. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы.