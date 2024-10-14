Названы самые распространенные ошибки при ремонте квартиры

В ремонт вкладывается много сил и денег, но не всегда это бывает оправданно. Вот какие ошибки совершают многие из нас.

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Непродуманное освещение. Важно подбирать разные виды освещения для каждого угла дома. Например, для кухни подойдёт прямой свет, а для спальни — мягкий. Также должен быть как основной свет, так и дополнительные его варианты: ночники, настольные лампы и т. п. Ещё полезными окажутся диммеры, позволяющие регулировать яркость света.

Неправильный выбор отделочных материалов. Качество таких материалов связано с их долговечностью. Ламинат должен быть устойчивым к воде, плитка — прочной. Хорошая краска сможет прослужить годы и не утратить цвет.

Плохая звукоизоляция. Многие стараются на этом аспекте сэкономить. Особенно важно это при ремонте детской или спальни.

Отсутствие места для хранения вещей. Заранее подумайте, где у вас будут стоять полки, шкафы, антресоли. Лучше предусмотреть больше таких мест, чем мучиться от их недостатка.

Слишком сложные мебель и декор. Помните, что мебель должна быть удобной, а не только красивой. Выбирайте практичные варианты.

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Нехватка розеток. Особенно важно это для кухни и спальни. Чем больше будет у вас розеток, тем лучше.

Глянцевые поверхности на кухне. Они требуют ухода и уборки почти каждый день, хоть и смотрятся красиво. Также дешёвые материалы со временем могут покрываться царапинами.

Неудобное расположение сантехники. Ей должно быть максимально удобно пользоваться.

Недооценка качества дверей. Лучше вложиться в качественные двери сразу, чем менять их уже через год.

Стремление к модным трендам. Придерживайтесь чего-то универсального и делайте акцент на том, что легко будет поменять.