Эксперт дала советы по подготовке бани к наступлению холодов

Сегодня в Москве выпал первый снег. Кроме того, ночь на 14-е число стала самой холодной с начала месяца. Как пишет "Москва24", на ВДНХ минимальная температура воздуха составила чуть больше 2 градусов. Эксперты рекомендуют готовить к зиме не только машины, но и загородные дома, а также такие дополнительные постройки, как бани. Генеральный директор компании "ДДМ-Строй" Вера Вавилова напоминает, что необходимо законсервировать всю систему водоснабжения, если вы не планируете постоянно проживать на даче в осенне-зимний период.

"Что касается воды, то если есть какие-то летние водопроводы, то их обязательно нужно все перекрыть. Обычно это в поселке сообщают, что отключение воды будет и что нужно с этим сделать. Отключить автополив обязательно, если он есть в ландшафтном дизайне. Вылить воду из каких-то бочек и других емкостей. Обязательно необходимо слить всю воду компрессором из всей системы, где проходит вода, включая бачки унитазов, душевые и так далее. Иначе вы приедете по весне и можете увидеть неприятные сюрпризы, связанные с замерзанием воды. Например, могут лопнуть трубы, могут испортиться смесители, могут лопнуть бачки унитаза. Вся сантехника может испортиться, если там осталась вода. Поэтому обязательно осенью сливайте всю систему и продувайте компрессором."

Если же вы планируете ездить на дачу зимой, то эксперт рекомендует залить в систему отопления специальную незамерзающую жидкость, а также поддерживать температуру внутри дома выше нуля градусов.