Эти растения нельзя сажать на дачном участке: привлекут вредителей

Перед тем, как посадить что-то на своем участке, имеет смысл подробнее узнать, стоит ли этому растению пускать корни в саду. Может выйти так, что куст или дерево создадут проблемы не только вам, но и вашим соседям.

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Несмотря на полезные свойства, от лопуха на даче лучше избавиться и покупать готовые препараты из этого сорняка в аптеках. Это растение обладает мощной корневой системой, его стержень может углубиться под землю на 1,5 метра. Лопух легко выживает в экстремальных условиях и является приманкой для вредителей.

Жимолость может покорить своими плодами – когда наступает время их созревания, ветки буквально усыпаны ягодами, которые по вкусу немного напоминают голубику. Но этот морозостойкий кустарник очень быстро разрастается, поэтому нужно все время следить, чтобы он не завоевал лишнюю территорию. В противном случае повышается риск возникновения заболеваний и привлечения вредителей.

Хорошо подумать следует перед посадкой конского каштана. Это дерево с разлапистыми ветвями выглядит эффектно, но может отравить почву и другие растения, так как в его листве и плодах есть токсичные вещества, пишет портал «БелНовости». А его опилки и древесная пыль могут вызвать аллергию. Каштан растет медленно, особенно в первые десять лет, а во взрослом возрасте его высота может достигать 25 метров.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как надежно закрыть дачу на зиму.