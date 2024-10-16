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Дачникам назвали частую опасную ошибку осенью

Осенью дачники часто забывают проводить уборку листьев, а также остатков сорняков и других культур, тем самым совершая опасную ошибку, которая может навредить растениям. Об этом их предупредили эксперты издания «БелНовости».

Какую ошибку дачники часто совершают осенью
© РИА Новости

По словам специалистов, такая привычка чревата частыми болезнями растений. Кроме того, отсутствие уборки приведет к необходимости усиленной борьбы с вредителями, которые успешно перезимуют в растительных остатках, в следующем году.

Помимо этого, эксперты призвали не лишать растения полива и подкормок осенью, поскольку перед холодами им важно восстановить нехватку всех питательных веществ, чтобы нормально пережить зиму и дать хороший урожай в следующем году. Специалисты подчеркнули, что финальный полив перед закрытием дачного сезона должен быть обильным и качественным.

Ранее в октябре председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал россиянам советы по уборке листьев на участке осенью.

Дом и сад
Никита Чаплин