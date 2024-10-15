Названы минусы видотипичного питания домашних питомцев

Видотипичное питание питомцев, которое приближено к естественному в дикой природе, может привести к различным заболеваниям, рассказал в беседе с «МК в Ленобласти» директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» (ФОКПП) Григорий Балагуров. По его словам, это связано с отсутствием термической обработки еды.

Эксперт объяснил, что из-за этого могут начаться бактериальные, вирусные, паразитарные и другие заболевания у домашних животных. В сыром мясе могут быть вирусы и личинки гельминтов, даже если продукт был заморожен.

Также такой вид питания может привести к дефициту или избытку нутриентов, поскольку продукты, например субпродукты и органы животных, содержат непостоянный химический состав, отметил Балагуров. Это может стать причиной нарушения развития животного и патологий его скелета. Кроме того, жителям города будет непросто регулярно добывать тушки диких животных, добавил специалист.

Ранее зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, что при кормлении кошек необходимо учитывать их статусную группу. По ее словам, для котят, молодых, взрослых и пожилых котов, а также для питомцев с индивидуальными особенностями здоровья нужно составлять отдельный рацион.