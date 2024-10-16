Зачем в шкаф и холодильник класть туалетную бумагу

Часто необычные подходы опытных хозяек к ведению быта удивляют. Однако их лайфхаки оказываются действенными. Вот, зачем нужно класть рулон туалетной бумаги в шкаф и холодильник.

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В холодильнике постоянно оседает конденсат и остаются неприятные запахи. Из-за этого его приходится часто мыть. Рулон туалетной бумаги решит проблему. Он впитает конденсат и нейтрализует запахи.

Иногда шкаф тоже становится источников неприятных ароматов. Этим запахом пропитываются вещи. Чтобы устранить это, побрызгайте на рулон туалетной бумаги духи и поставьте в шкаф.

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