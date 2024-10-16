Почему нужно постоянно менять кухонные губки

Врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Натальи Бураковой рассказала, как часто нужно менять кухонные губки, чтобы скопившиеся на них микробы и бактерии не привели к проблемам со здоровьем. Так как они являются рассадником микроорганизмов, то губки нужно обновлять каждую неделю.

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«Однако есть еще один вариант: можно не выбрасывать губку сразу, а дезинфицировать по мере загрязнения, отправив на 1–2 минуты в микроволновку или залив кипятком», — дала полезный лайфхак Буракова.

В разговоре с порталом «Вечерняя Москва» эксперт также посоветовала использовать вместо губок одноразовые салфетки из микрофибры. Но если отказываться от уже привычных губок не хочется, то помимо дезинфекции их нужно обязательно высушивать после мытья посуды.

Недавно дерматолог Петросова предостерегла от чрезмерно частого мытья рук.

Эксперт заявила, что зефир, подобно губкам, впитывает из окружающей среды все бактерии.