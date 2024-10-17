Как за один выходной полностью убрать квартиру

Поддержание чистоты в доме требует практически ежедневных усилий. Однако, многим гораздо сподручнее выделить один день для генеральной уборки. Времени на это мероприятие уйдет куда меньше, если все свои действия заранее грамотно спланировать.

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Спланируйте маршрут уборки

Хаотично хвататься за все подряд точно плохая идея, так вы потратите силы и нервы, а качественно убраться не получится. Поэтому планируйте маршрут наведения порядка заранее.

Прежде всего следует убрать все лишние вещи, препятствующие процессу. Старайтесь, встречая какие-либо ненужные вещи, без промедления от них избавляться. Подготовьте по одному большому мусорному мешку в каждой комнате и собирайте в них весь мелкий мусор.

Далее помойте грязную посуду или запустите посудомойку, чтобы освободить пространство на кухне для дальнейшего мытья всех поверхностей. К тому же, к концу уборки, у вас будет чистая посуда, и вы сможете перекусить и, например, попить чай.

После избавления от мусора и лишних вещей начните уборку в спальне, гостиной и детских комнатах. Основная проблема в этих зонах – загрязнения текстиля. Далее двигайтесь на кухню. После этого переходите к мытью прихожей и санузлов, так вы сможете минимизировать распространение грязи по дому. Убирая в каждом помещении дома, ваша задача двигаться сверху вниз, то есть, от поверхностей наверху, например со шкафов и с полок, к полу, чтобы в самом конце собрать с него мусор и пыль, которые падали сверху.

Борьба с пылью

Мытье поверхностей, пожалуй, самый трудоемкий этап наведения порядка. Не забывайте, что внимания требуют не только столы и полки, которые находятся в зоне видимости, хотя бы иногда следует протирать от пыли верхнюю поверхность шкафов, абажуры люстр, рельеф на стенах и дверях и домашний декор, если он есть. Все эти предметы копят на себе большое количество пыли, которая впоследствии оказывается в воздухе, которым вы дышите.

Для протирания поверхностей отлично подходят тряпочки из микрофибры, например, из многофункционального набора Clean Kuchenland, где есть универсальная тряпка, а также специальные для мытья зеркал и стекол и для полировки поверхностей. А вот ветошь и старые футболки для уборки лучше не использовать, потому что от специализированных тканей на поверхностях точно не останется разводов, они лучше впитывают влагу. После мытья поверхности нужно обязательно вытереть ее насухо.

Когда с пылью будет покончено, можно переходить к мытью зеркал, стекол и мебели. С последней лучше сильно не усердствовать и при появлении сложных пятен по возможности отправлять изделия в химчистку.

Обработка поверхностей на кухне и в ванной

Далее обработайте с помощью специальных средств поверхности с более серьезными загрязнениями – сантехнику, плиту и кафель на кухне и в санузлах. Известковый налет и ржавчина сойдут гораздо легче и быстрее, если чистящее средство побудет на поверхности какое-то время, хотя бы полчаса. Нанесите его на поверхности и смело отправляйтесь заниматься другими делами. В конце останется лишь смыть средство и наслаждаться чистотой.

Наиболее эффективными в борьбе с известковым налетом показывают себя средства на основе кислот, однако существуют средства, которые могут одновременно удалять как обычные органические загрязнения и микробы, так и известковый налет. Такой эффективностью обладают инновационные средства с активными пробиотиками в составе, как, например, Доместос Probiotics 5в1. Пробиотики (полезные бактерии) в составе геля убивают болезнетворные микроорганизмы и уничтожают загрязнения, после чего остаются на поверхности после смывания, образуя невидимую защитную пленку, достигая даже до самых труднодоступных участков. Пробиотики остаются на поверхности до 3х раз дольше, что позволяет сохранять чистоту надолго.

Влажная уборка полов

Когда вся остальная квартира сверкает, можно наконец заняться полом. Но прежде чем затевать влажную уборку стоит пропылесосить. Ускорить этот процесс в разы поможет робот-пылесос, например, Redmond RV-R450. Его можно запускать хоть каждый день и поддерживать чистоту в квартире на протяжении всей недели. Робот-пылесос поможет вам быстро избавиться от пыли и мелкого мусора, после чего останется лишь протереть пол влажной тряпкой или шваброй. В воду лучше добавлять специализированное средство, чтобы дополнительно дезинфицировать пространство, а заодно добавить дому приятный аромат. Не забывайте также уделять внимание плинтусам и труднодоступным местам, таким как пространство под радиаторами, например.

После того, как вы завершите уборку, обязательно тщательно постирайте все тряпки с хозяйственным мылом, а также вымойте ведра и тазы, которые были задействованы в процессе. За инструментами наведения порядка важно ухаживать как для того, чтобы они дольше вам служили, так и для того, чтобы не вызывать у себя негативные эмоции и ассоциации, пользуясь грязными тряпками, губками и ведрами.