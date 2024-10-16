Иммунолог призвал избавиться от домашних животных, если у детей аллергия

Недуг «практически неизлечим».

© unsplash

Эффективной вакцины не существует.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Владимир Болибок.

«Если у ребёнка аллергия на домашних животных развивается, я бы сказал, что надо избавляться от домашних животных. Определитесь, что вам дороже — ребёнок ваш или животное. К сожалению, аллергия на эпителий домашних животных практически неизлечима. Всё время пытаются создать вакцину, но за те долгие годы, которые я работаю, ни разу не было достаточно эффективной вакцины для лечения аллергии на тех же кошек, хотя это очень распространенная аллергия из аллергий на домашних животных. Кроме эпителия может быть ещё и слюна, это может быть моча, запах, который животное выделяет».

Ранее Болибок предупредил о риске обострения аллергии на плесневые споры осенью. Из-за высокой влажности в квартире люди могут ощущать дискомфорт на протяжении всего года. Среди симптомов — заложенность носа, зуд в глазах, затруднения дыхания.