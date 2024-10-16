Ученые разработали биотехнологию для сокращения сроков селекции

В основе биотехнологии – полезная мутация, которая включает в себя получение, в том числе, растительных форм с увеличенным набором хромосом. Таким образом, у биологического объекта появляются новые свойства. К примеру, увеличивается масса плодов, улучшается развитие кроны, повышаются другие хозяйственно ценные признаки. О достижениях учёных Национальному аграрному агентству рассказали в Мичуринском государственном аграрном университете (Мичуринском ГАУ).

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С использованием метода культуры зародышей мичуринские селекционеры и биотехнологи вывели отдалённые гибриды семечковых плодовых культур и разработали методику увеличения числа хромосом в растительных организмах. В ходе работы были получены полиплоидные генотипы плодовых, ягодных, декоративных и овощных культур. Таких результатов удалось добиться благодаря наличию собственной коллекции растений in vitro, которая насчитывает более 350 генотипов.

В составе научной группы: начальник научного центра биотехнологий и селекции Роман Папихин, заведующий лабораторией селекции слаборослых клоновых подвоев и других плодовых культур Максим Дубровский и заведующая учебно-исследовательской лабораторией биотехнологии Светлана Муратова. Таким образом, учёным, проводящим комплексные исследования на стыке разных научных направлений, удалось добиться новых биологических и практических результатов в области агробиотехнологий растений. В частности, в этом году, они вывели ряд генотипов клоновых подвоев яблони с увеличенным набором хромосом. По словам Романа Папихина, получение некоторых данных в науке может занимать до 10 лет, особенно если они связаны с селекцией, однако разработанный коллективом метод увеличения набора хромосом in vitro позволил получить уникальные генотипы клоновых подвоев яблони в более сжатые сроки.