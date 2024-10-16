Белые кроссовки всегда выглядят стильно, но поддержание их чистоты – это настоящее испытание. Особенно быстро загрязняются края подошвы, на которых мгновенно остаются следы пыли, грязи и других неприятных пятен.

Есть простой способ быстро вернуть обуви чистый и аккуратный вид с помощью подручных средств, которые найдутся в любом доме.

Как почистить диван от пятен без химчистки

Для этого понадобятся: сода, жидкость для мытья посуды и зубная паста. Смешайте все ингредиенты в равных пропорциях до образования густой пасты. Затем возьмите щетку, нанесите смесь на загрязненные участки подошвы и аккуратно потрите круговыми движениями. Сода помогает справиться с въевшейся грязью, зубная паста отбеливает поверхность, а жидкость для мытья посуды удаляет загрязнения. После этого тщательно смойте остатки смеси водой и дайте обуви высохнуть.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kristinasmirnova5068.