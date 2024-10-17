Названы основные причины перхоти у кошки

Как и люди, кошки могут страдать от перхоти. Но с чем это может быть связано и что с этим делать?

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Сухой воздух и отопительный сезон. У кошек очень тонкая и чувствительная кожа. Когда начинают греть батареи, она пересыхает, покрывается микротрещинами. Одно из лучших решений в этом случае — использование увлажнителя воздуха.

Неправильное питание. В бюджетных кормах зачастую мало омега-3, омега-6, витаминов группы В и витамина Е. Эти вещества нужны для нормального состояния кожи у кота. Если же перейти на дорогой корм невозможно, то попробуйте добавлять натуральные источники жиров в рацион питомца. Например, рыбий жир, купленный в зоомагазине.

Стресс. Всё, что нарушает стабильность и привычный порядок вещей для кошки, приводит к стрессу.

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Проблемы со здоровьем. При наличии зуда, покраснений и язв на коже, выпадении шерсти нужно обратиться к ветеринару. Сухая кожа может быть признаком грибковой инфекции, нарушения обмена веществ, гормонального сбоя.

Неправильный уход за шерстью. Если вы расчёсываете кошку неправильно или нерегулярно, то старая кожа у неё не удаляется и образует слой отмерших частичек. Это приводит к перхоти.