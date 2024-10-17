Химик объяснил, как правильно стирать джинсы

Джинсы — износостойкая одежда, но лучше не стирать их в горячей воде с отжимом на больших оборотах, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. Она отметила, что для подобной ткани подходит щадящий режим при 30–40 градусах Цельсия.

© unsplash

«‎Лучше стирать джинсы при низкой температуре — не более 30–40 градусов, используя щадящий ткань режим «джинсы» — он есть у некоторых стиральных машинок, или подходящие по параметрам другие режимы: ручной стирки, для шерстяных тканей или деликатный. Все это поможет и сохранить цвет изделия, и предотвратить его излишнюю усадку», — добавила Дроганова.

По ее словам, порошок для данного вида одежды не лучший вариант. Перед стиркой лучше растворить его в горячей воде, советует эксперт.

«‎Рациональнее использовать умеренное количество геля, который проще вымывать из ткани. Перед использованием не забудьте прочитать состав своего стирального средства: если в нем есть отбеливающие вещества, джинсы также могут потерять цвет. А вот кондиционер не помешает — он сделает ткань мягче, но не испортит ее», — заявила Дроганова.

Химик считает, что режим отжима при машинной стирке джинсов лучше не включать. Достаточно дать воде стечь с ткани, уверена Дроганова. По ее словам, при дефиците времени допустим отжим на 800 оборотах.

Дерматолог Александра Филева ранее рассказала, что джинсы из денима лучше стирать после 5–10 носок. По ее словам, при этом постоянная стирка вещей из такой ткани вызывает истончение волокон, деформацию и потерю цвета.